黎智英等涉欺詐科技園　控方：蘋果大樓遭濫用從事非出版業務

壹傳媒集團創辦人黎智英及行政總監黃偉強，涉嫌隱瞞科技園公司，容許力高顧問公司使用蘋果大樓，違反租契，被控欺詐罪。案件在區域法院開審。

控方開案陳詞指，壹傳媒集團1995年簽訂了提案計劃書、租契協議，1998年承租涉案土地供蘋果日報印刷有限公司營運，涉案蘋果大樓必需按指明用途使用，用以出版印刷報章雜誌。

但黎智英持有的力高顧問有限公司佔用該大樓，提供顧問及管理服務，為黎智英及其兒子擔任公司秘書、向保險公司投保、處理個人資產、管理其嘉道理道住所、與第三方交易等，與出版印刷報章雜誌用途無關，亦未獲發相關牌照。

如違約科技園有權收回土地

控方開案陳詞又指出，科技園公司負責管理將軍澳工業邨，批出土地予合資格公司使用。合約所涉土地用途有明確限制，涉案土地、即將軍澳工業邨駿盈街8號的處所必需按指明用途使用、即出版印刷報章雜誌，否則承租人有責任披露，科技園公司有權重收接管土地，並要求承租人補繳地價。

黎智英被控於1998年至2015年連同其他人，藉作欺騙，即向科技園公司隱瞞將軍澳工業邨駿盈街8號的處所或其部分，並非按1995年10月24日提案計劃書、科技園公司與蘋果日報印刷有限公司同日所訂的租契協議，及1999年5月所訂的租契用途使用。

黎智英與黃偉強，亦一同被控連同周達權及其他人，藉作欺騙，即向香港科技園公司隱瞞將軍澳工業邨駿盈街8號的處所及其部份，並非按科技園公司與蘋果日報印刷有限公司於1999年5月所訂的租契用途使用。