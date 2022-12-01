黎智英聘英御狀案｜律政司申押後審待人大釋法 高院批准押後至12月13日再訊

壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力案原訂今日（12月1日）開審，但因黎獲准聘請英國御用大律師Tim Owen來港代表他抗辯，律政司反對海外大律師參與《國安法》案件並三度敗訴，行政長官李家超隨即提交報告建議人大釋法。律政司今早到高等法院申請押後黎智英案開審日期，以待人大釋法結果，案件由3名《國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰處理。律政司表示是次申請短暫押後案件後會再申請押後，審期亦須另行排期，各方法律代表將會互相了解適合檔期，法官押後案件至12月13日開庭再訊。

辯方透露Tim Owen申延長簽證被拒

另外，代表黎智英的資深大律師彭耀鴻庭上透露，Tim Owen本身因為另一宗刑事案獲得工作簽證來港，他申請延長簽證代表黎智英抗辯被入境處拒絕，但他會繼續留在香港在該宗刑事案當法律代表。

《蘋果日報》前高層張劍虹、前副社長陳沛敏、前總編輯羅偉光、前執行總編輯林文宗、英文版前執行總編輯馮偉光、前主筆楊清奇被控於2020年7月1日至2021年4月3日期間，在香港與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司、黎智英及其他人一同串謀，請求外國或境外組織、人員對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動。