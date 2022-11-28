黎智英聘英御狀案｜李家超向中央提呈人大釋法 (持續更新)

【19:14更新】特首李家超表示，昨日收到中央人民政府按《國安法》的函件，要求就香港維護國家安全提交報告。他表示，將就黎智英聘用英國御用大律師案，向中央政府建議提呈全國人大常委會釋法。

李家超強調，特區政府有憲制責任保障國家安全，而收到函件後亦召開國安委會議，審視理據後認為應該作出釋法建議。他說，整個制度包括最高解釋權在人大常委會，在《憲法》和《基本法》中已有清晰解釋，他又說此事件影響深遠，希望人大常委會解釋是符合香港利益和憲制秩序，形容是審慎而嚴肅。

李家超又說，海外律師或大律師在香港並無執業資格，他所針對的是這項身份而非國籍，而在港的外籍律師只要擁有執業資格，則可以處理案件。

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【17:36更新】特首辦表示，行政長官李家超今日(28日)下午6時45分會在政府總部地下演講廳會見傳媒，有輿論預料他會回應終審法院駁回律政司就反對壹傳媒創辦人黎智英獲准騁用Tim Owen來港抗辯的上訴。

早前，壹傳媒創辦人黎智英被控《港區國安法》中串謀勾結外國勢力等罪，獲准騁用英國御用大律師Tim Owen來港抗辯，惟遭律政司反對，並向終審法院提出上訴，終院今日下午(28日)4時就有關上訴許可申請頒布書面裁決，駁回律政司上訴申請，意味著黎智英獲准聘用英國御用大狀Tim Owen。