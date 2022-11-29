黎智英聘英御狀案｜李家超：律政司向法庭申請押後黎智英案　高院原訟庭周四聆訊處理 (持續更新)

【21:15更新：加入司法機構回覆】

特首李家超今日(29日)出席行政會議前見傳媒，就壹傳媒創辦人黎智英獲批聘請英國御用大律師Tim Owen代為抗辯《港區國安法》案件，他表示昨晚已向中央提交報告和提請人大釋法，律政司今日會向法庭申請要求押後在周四開審的黎智英案件。他相信，中央會重視和盡快處理報告中提請人大釋法事情。據了解，律政司申請押後案件7日，以待處理釋法事宜。

料釋法後處理黎智英案最符合港利益

李家超指，黎智英案中辯方聘請Tim Owen代表抗辯，屬《港區國安法》案件中的第一次，沒有先前案件，而今次提請釋法，只針對海外而沒有本地全面執業資格的大律師或律師，換言之，已經有本地執業資格的外籍律師就不受影響。他相信如果在人大釋法有結果後，再處理黎智英案件，會是最符合案件及本港整體法制利益的做法，亦相信實際上應以此安排處理。

被問到港澳辦昨日的聲明指，有些法官用簡單原則來執行《國安法》會否對本港法官構成壓力時，李家超表示尊重本港法庭按法律原則及規則處理案件及取納證據，惟今次黎智英案件，他以特首及維護國家安全委員會主席身份，考慮維護國家安全的角度及問題的重要性提出釋法。他認為若建議獲接納，可以完善維護國安法律制度，長遠鞏固相關機制。

據悉辯方回覆法庭反對申請

律政司發言人回覆本報查詢指，已去信高等法院原訟法庭，申請押後原定後日(12月1日)審訊的黎智英案，律政司對進行中的案件細節不作評論。據報，律政司申請押後案件7天，以待處理人大釋法事宜，而黎一方亦已回覆法庭反對申請，正等候法庭進一步指示。司法機構晚上回覆本報稱，高院原訟法庭後日將就押後黎智英案審訊的申請，進行聆訊聽取與訟各方的陳詞。