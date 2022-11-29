黎智英聘英御狀案｜湯家驊：倘海外律師出問題　離港後難跟進懲處

終院拒批律政司就壹傳媒創辦人黎智英聘請英國律師的上訴許可，特首李家超提請人大就《港區國安法》釋法。行會成員、資深大律師湯家驊今日(29日)表示，這次釋法有別於過往5次，主要就立法方面作出解釋，又指海外律師或大律師沒有在港全面執業資格，一旦犯事亦難以調查懲處。另外，他建議法庭可委派指定律師為被告辯護，惟需要經社會詳細討論。

指本地 律師可以跟進懲處

湯家驊指，若有香港律師在辦案時干犯了《國安法》或不符合《國安法》的要求及專業水平，有專業團體可以跟進，會調查、懲處本港的執業律師，但若是外面律師，他們不屬相關的專業團體，辦案後可以回國，假如出現問題時，如何跟進、調查、甚至懲處他們，他認為是沒有可能。他亦建議，如涉及國家機密案件，若社會認為，法庭可以有權委派指定律師為被告辯護的做法亦適合香港，經詳細討論後，可考慮就此立法。

他又說，香港之前的5次釋法都是關於《基本法》，而今次釋法是就《港區國安法》立法釋法，《國安法》非憲制文件，而是全國性法律，人大有立法解釋權，以作補充或解釋法律內容，故今次釋法與之前的有很大分別。他稱香港的終審法院行使的是香港的司法審批權，這與人大常委會行使的是立法解釋權有明顯分別，兩個權力的行使應該互相配合，沒有任何衝突，不應該混為一談，認為不應該視人大常委會為終院以外的上訴法庭。