黎智英聘英御狀案｜譚耀宗：押後至9月審訊　相信政府有時間處理

全國人大常委譚耀宗表示，由於壹傳媒創辦人黎智英涉及《港區國安法》案件，已押後至明年9月審訊，相信政府有充分時間，決定如何處理外地律師參與案件的問題，但不了解特區政府或人大常委會的決定。

他又批評Google拒絕應港府要求，處理反修例歌曲搜尋結果的要求不合理，因為Google有回應歐盟同類要求。譚耀宗又表示，期待農曆新年前可與內地通關，但即使未能全面通關，亦有機會大幅增加人文通道名額。

何君堯：即使人大不釋法 用香港法律都可以解決

立法會議員何君堯指，《港區國安法》當時要在短時間內審議及推行，條文難免有含糊的地方，人大常委會是履行責任釋法。他又指，即使人大常委會最後不釋法，香港自身法律都可以解決。至於Google未有回應政府要求把正確國歌資訊置頂，何君堯指，假如Google有政治及商業智慧的話，就應該知道如何處理事件，他再次呼籲Google將相關的反修例歌曲下架。

另外，立法會議員陳曼琪就指，國歌是國家的象徵，絕對不能接受侮辱國歌的行為，有需要捍衛憲法權威和國家尊嚴，同時亦要鞏固社會的國民身份認同。對於特首李家超早前建議中央，就《港區國安法》提請人大常委會釋法，她表示解釋權在於人大常委會，國家對香港有全面管治權，最終如何處理問題，就要視乎人大常委會的決定。



原文網址：https://www.881903.com/news/local/2468775

