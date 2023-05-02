黎智英聘英御狀案｜黎智英涉嫌串謀勾結外國勢力案 法庭今處理辯方終止聆訊申請

壹傳媒黎智英與6名壹傳媒及《蘋果日報》高層，連同集團旗下3間公司，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物等罪。案件已定於今年9月25日在高院原訟庭開審，預計審訊40天。不過因黎提出終止聆訊申請，高院於今日（2日）起一連兩天，開庭處理其申請。辯方指有關任命國安法指定法官一事欠缺透明度，可能會給予公眾觀感認為獲委任的法官會對黎存有偏見。辯方續指，控方多番阻止黎聘請洋大狀代表一事，可見他們是迫害黎非執行檢控工作。辯方指該些均令黎得不到公平審訊，故要求終止聆訊。

代表黎智英的資深大律師彭耀鴻認為，行政長官挑選及任命負責處理危害國家安全犯罪案件的指定法官，過程欠缺透明度及保障；任命指定法官讓公眾感覺有法官兩級制，當局也一直沒有公布指定法官的挑選準則及要求，造成表面偏頗。他指出，《香港國安法》第44條列明，指定法官任期一年，但當局從沒有公開指定法官委任、除任、續任以及人數等資訊，缺乏公眾問責制，令公眾覺得案件沒有得到公平審訊。他又質疑，行政長官只委任部分法官作為指定法官，為何其他法官不獲處理國安案件的資格。

官：有關說法是顛倒是非黑白

指定法官杜麗冰認為有關說法是顛倒是非黑白，指出行政長官從各級法院現任法官中挑選及任命指定法官，現任法官則由司法人員推薦委員會、根據司法及專業質素選擇，按《基本法》在完善的任命制度下被任命為法官。她又指，高等法院的法官均有不同主責範疇，除了國安案，仍有其他刑事及民事案件需要處理。她又說，由三名指定法官審理案件，會公布完整的裁決理由，可讓公眾知道有否偏頗。