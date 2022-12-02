黎智英違國安法案 律政司申押後待人大釋法 高院延至12月13日再訊

壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力案原定昨日開審，並由英國御用大律師Tim Owen代表被告抗辯。惟律政司日前向高等法院申請押後開審，以待人大釋法結果。法庭最終押後案件至12月13日開庭再訊。
黎智英聘請英國御用大律師Tim Owen，代表他就涉違反港區國安法案件抗辯，律政司在終審法院敗訴後，行政長官李家超便即提交報告建議人大釋法，律政司隨後去信法院要求押後案件開審。黎昨晨由囚車押送至高等法院應訊，大批警員持槍戒備。
案件由3名《國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰處理，原定昨日開審。律政司在庭上提出申請押後案件7天，辯方沒有反對，但法官擔心不夠時間讓人大常委會處理釋法，故押後案件至12月13日開庭再訊。
辯方透露Tim Owen未獲延長簽證
代表黎智英的資深大律師彭耀鴻在庭上透露，Tim Owen本身因為另一宗刑事案獲得工作簽證來港，他申請延長簽證以代表黎智英抗辯，未獲入境處批准，但他會繼續留在香港為該宗刑事案當法律代表。
黎智英聯同《蘋果日報》前高層張劍虹、前副社長陳沛敏、前總編輯羅偉光、前執行總編輯林文宗、英文版前執行總編輯馮偉光和前主筆楊清奇，以及壹傳媒旗下3間公司，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全等罪，6名《蘋果日報》前高層早前認罪，部分會在黎智英案中作供。