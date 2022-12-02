黎智英違國安法案 律政司申押後待人大釋法 高院延至12月13日再訊

壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力案原定昨日開審，並由英國御用大律師Tim Owen代表被告抗辯。惟律政司日前向高等法院申請押後開審，以待人大釋法結果。法庭最終押後案件至12月13日開庭再訊。

黎智英聘請英國御用大律師Tim Owen，代表他就涉違反港區國安法案件抗辯，律政司在終審法院敗訴後，行政長官李家超便即提交報告建議人大釋法，律政司隨後去信法院要求押後案件開審。黎昨晨由囚車押送至高等法院應訊，大批警員持槍戒備。

案件由3名《國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰處理，原定昨日開審。律政司在庭上提出申請押後案件7天，辯方沒有反對，但法官擔心不夠時間讓人大常委會處理釋法，故押後案件至12月13日開庭再訊。