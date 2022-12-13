黎智英違國安法案｜押後至明年9月25日開審 料審40日

壹傳媒黎智英與6名壹傳媒及《蘋果日報》高層，連同集團旗下3間公司，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物等罪。其中黎及3間公司不認罪，案件原定於本月1日在高院原訟庭開審，由3名《國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰審理。

不過，由於政府已就本案中辯方聘用英國御用大律師一事提請人大釋法，故案件押後至今日早上再提訊。律政司代表指，現時人大釋法仍未有定案，因此未有確實時間表，故申請將案押後至2023年1月3日再訊。辯方則透露，Tim Owen已經離港。法庭聽罷控辯雙方陳詞後，決定先定審期。本案現定於2023年5月30日進行第1次案件管理會議，9月25日正式開審。法庭另排期明年5月2日至5月3日，聽取辯方的終止聆訊申請，審訊預計需時40天，至明年11月21日審結。