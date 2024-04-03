黑客撞密碼取權限 外洩1.3萬人資料 私隱專員公署揭數碼港五缺失

數碼港去年8月遭黑客組織Trigona入侵，超過400GB個人資料被盜及外洩，個人資料私隱專員公署完成調查並發表報告，指事故中逾1.3萬人的個人資料外洩，約四成是求職者或已離職員工。私隱專員調查發現，數碼港因5項缺失導致事件，包括未有採取足夠有效措施保障資訊系統安全，黑客竟以「撞密碼」簡單方法，便成功取得具管理員權限帳戶；及個人資料被不必要地保留，如有2016年求職者的資料仍保留等。公署裁定數碼港違反私隱條例中，有違個人資料保安的規定，並送達執行通知指示其糾正。有專家表示，數碼港在存取資料時沒設兩步驗證技術，屬於疏忽；又表示本港企業普遍網絡保安意識不足，希望其他公司借鏡，經常更新防火牆、新儀器，以及加強員工意識。

根據公署調查所得，數碼港去年8月6日遭黑客利用具管理員權限的帳戶進入數碼港網站，8日後數碼港伺服器檔案遭勒索軟件攻擊及惡意加密，在同月17日接獲勒索信息，翌日亦再被黑客攻擊。公署表示，事故由數碼港5項缺失導致，包括資訊系統欠缺有效偵測措施，僅使用一款反惡意軟件偵測異常活動；未有為遠端存取資料啟用多重認證功能，導致黑客「撞密碼」取得具管理員權限帳戶，黑客又利用權限，成功停止資訊系統在事發時配備的反惡意軟件功能。另外，數碼港對資訊系統進行的保安審計不足，每兩年才做一次；資訊保安政策亦欠具體，未能讓員工有具體網絡保安框架可依循。

私隱專員鍾麗玲指，事件中有13,632人受影響，被盜資料包括姓名、身份證號碼、部分人銀行帳戶號碼，以及信用卡資料。她又提到，據數碼港政策，求職者的個人資料僅保留一年，若僱員離職則不會保留資料；但有5,292人是求職者以及離職僱員資料被盜，當中保留時間最長的個案，事主2016年求職資料保留至事發，與數碼港資料保留條例完全不符。按數碼港準則，僱員離職後須銷毁其資料，求職者資料需在求職後1年內銷毀。鍾麗玲認為若數碼港有按照既定程序，刪除已屆滿保留限期資料，是次受影響人數便會大幅減少。

事發後，私隱專員公署接獲65宗受影響人士查詢及35宗投訴。當中13人提出索償，公署會進一步跟進事件；公署補充指，跟據《私隱條例》第66條，受影響人士有權就其損害向相關機構提出申索補償。

