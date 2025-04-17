黑客製作假冒網站 二手交易平台均中招 HKCERT提醒顧客勿踩陷阱

復活節長假期將至，不少市民會網購，香港網絡安全事故協調中心(HKCERT)提醒市民注意假冒網站。HKCERT表示，近來發現有黑客製作假冒網站，冒充Carousell等二手交易平台，誘使用戶完成購物。用戶在付款界面選擇「銀行轉帳」時，會跳轉至偽造的銀行付款頁面。該頁面高度模仿本地銀行官方界面，要求用戶輸入銀行帳號、登錄密碼甚至短訊驗證碼。由於整個流程皆嵌入在交易平台內，消費者容易誤判為正式的支付程序，洩露財務訊息。

HKCERT又指，騙徒會結合「假冒官方通知」及「多重網址重定向」技術，大幅提高詐騙訊息迷惑性。騙徒透過短訊發送偽裝WhatsApp訊息，要求驗證帳戶。這些短訊會利用短網址掩蓋真實域名，用戶在短訊中僅能看見類似「t.ly/wsapps-hk」等的偽裝連結，無法從連結的英文串法上直接辨識跳轉後的目標網址。一旦點擊後，顯示的頁面完全模仿WhatsApp帳戶驗證流程，要求輸入帳戶訊息。