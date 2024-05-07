黑工一站式服務！業主隨時齊犯法 12萬元全包裝修作招徠 入境處拘5黑工1港僱主

富蝶邨第二期今年3月起陸續入伙，入境處留意到最近有內地裝修公司透過社交平台，向剛入伙的新屋苑住戶推銷相當廉價的裝修套餐，報稱1至2人單位只需要兩至三萬元便可提供一站式全屋裝修服務；4至5人單位亦只需約12萬元，包括前期室內設計建議、中期裝修工程和後期安裝傢俬服務，懷疑有人藉聘請非法勞工減低成本促成生意。入境處經深入調查和情報分析後，鎖定數個目標住宅單位，昨到場拘捕5名懷疑從事裝修工作、年齡介乎34歲至47歲的非法勞工，他們均以旅客身份入境，分別在富蝶邨紫蝶樓及蜆蝶樓4個裝修單位內，參與度尺、安裝傢俬、油漆等工作，日薪約200元至350元並以現金出糧。

新居入伙，業主搞裝修時固然想慳錢，但要小心有裝修公司透過聘用黑工壓低成本，最終甚至令屋主惹上官非。入境處近日在社交平台發現，有內地裝修公司以相當低廉的價錢作招徠，由前期設計到安裝傢俬等全套裝修服務只需要12萬元，昨掩至新入伙的大埔富蝶邨二期，拘捕5名非法勞工和1名聘用非法勞工的本地男僱主。有大律師提醒，業主如果知情或縱容判頭聘用黑工，同樣需要負上刑事責任。

單位裝修套餐低至17699元

入境處特遣隊副指揮官巫泉傑形容，被捕人手勢純熟、富有一定經驗，一般會在入紙申請裝修的3個月期限內完成工程。他又指，涉嫌聘用被捕黑工的51歲本地男僱主同樣落網，處方會調查其所屬裝修工程公司和經營模式，不排除有更多人被捕。本報昨日瀏覽內地網絡購物與拍賣網站淘寶網，發現仍有富蝶邨二期的裝修生意宣傳，兩至三人單位裝修套餐價格報稱可低至17,699元。

業內：新屋邨裝修公司聘黑工情況普遍

香港裝修從業員工會理事長周連建指，新屋邨裝修公司聘用黑工情況普遍，較多涉及安裝傢俬的工序，至於度尺、油漆等各項工種亦會有黑工，「呢個唔係一日半日嘅問題。」他向本報稱，裝修業主一般都不會過問師傅是否持有香港身份證等，「交晒間屋俾佢，都想盡快完工」，又指部分判頭並非為裝修公司工作，較容易聘用黑工。他希望政府加強巡查和打擊黑工，屋苑管理公司也應加強把關和登記上樓工人，直言黑工「爭飯食」對業界長遠發展而言並不健康。

大律師：業主可警惕判頭莫用黑工

執業大律師陸偉雄接受本報查詢指，新屋業主在光顧裝修公司或裝修判頭時要提高警覺，包括裝修工人的薪金是否過分低廉、「人工係咪偏離市價好緊要」，以及留意他們是否持有香港身份證等，同時亦應提醒和警惕判頭不要聘用黑工，「業主已盡責任，(請)黑工就唔係佢哋過失。」他續稱，業主如果貪平甚至縱容判頭聘用黑工，「有啲業主同判頭講『收平啲，你請咩工人我都唔理㗎』」，只要證明業主知情便需要負上法律上等同聘用黑工的刑責，「明知黑工仲請，等於提供工作機會，鼓勵他們來港工作。」