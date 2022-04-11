黑市4億｜海關破歷來最大宗懷疑冰毒案 中港物流公司慘變毒品運輸鏈

大型變壓器再次變成運毒工具！海關在一批從墨西哥到港報稱載有變壓器的空運貨物，檢獲447公斤懷疑液態冰毒；與內地執法機構情報交流後，再在上水發現253公斤懷疑冰毒，毒品合共黑市市值4億元。兩名分別43及44歲本地男子一度被捕，經調查初步相信所屬物流公司被利用作毒品運輸鏈，已獲釋放。海關形容跨國犯毒集團做法相當狡猾，不用現身下，遙距操控物流公司運毒。

香港海關與國家海關總署緝私局、國家海關總署廣東分署緝私局，以及深圳海關緝私局於3月開展聯合緝毒行動。香港海關於3月18日透過風險評估，在機場檢查一批從墨西哥到港報稱載有變壓器的空運貨物，海關毒品調查科機場調查課監督李文樂指，這類貨物較少由墨西哥進口本港，加上寄件人以個人名義首次寄貨來香港；關員更發現變壓器的X光影像有異，獲消防協助下鋸開貨物。終在3個大型變壓器內，發現內藏447公斤懷疑液態冰毒。香港海關跟進調查，透過與內地海關緝私部門的情報交流後，於3月24日再在上水一個物流倉庫內搜獲十個工業用避震膠，並於避震膠內檢獲約253公斤懷疑冰毒。

毒販遙距操控物流公司

行動中，海關拘捕兩名本地男子，當中一名44歲運輸公司男東主，初步相信他受內地物流公司委託，要求變壓器由機場運往粉嶺一個倉庫暫存；43歲男子則是上水一個物流倉庫的負責人。海關初步相信，兩名被捕男子所屬物流公司被不法之徒利用作毒品運輸鏈，二人已經獲釋，海關指，案件仍在調查，正追緝販毒集團主腦，不排除有更多人被捕。

海關毒品調查科高級監督李錦榮指，跨國犯毒集團是利用社交平台訊息軟件，遙距聯絡內地物流公司，要求處理跨國到港貨品，當貨物到港後，毒販透過內地物流公司作出指示，要求香港的物流公司在港存倉，令毒販不用現身，又可以間接操控當中的物流鏈。他形容做法相當狡猾。

海關︰毒品無流出市面

他表示，有關毒品並無流出市面，亦不涉及本地販毒集團，估計是境外販毒集團在香港將毒品存倉，等候潛在買家，不排除會將毒品轉到鄰近地區。

海關呼籲運輸業界提高警覺，如果發現有人懷疑販運毒品，應盡早舉報，免受牽連；市民切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。

海關於2月偵破一宗涉嫌用大型電力變壓器販運毒品的案件，大型電力變壓器內藏十個以多層金屬片包裹着的密封金屬箱，每個金屬箱內發現藏有懷疑可卡因，檢獲懷疑可卡因共重120公斤，估計市值約1.1億元，並拘捕3名懷疑涉案人士。