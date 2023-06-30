黑幫勒索商販壟斷地盤飯盒市場 200人地盤年營業額達260萬

部分地盤附近「搵食難」，有商販安排送飯盒到地盤方便工人「醫肚」，黑幫覷覦市場龐大，向商販勒索保護費，藉此壟斷市場並提供一條龍服務，在惡劣食物製作工場製作飯盒，再運到地盤販賣。警方聯同多個政府部門，在5月起採取一連串打黑行動，共拘捕181人，行動揭發黑幫組織在元朗大型建築地盤外脅逼飯盒商販交保護費，非法行為。

被捕包括107男74女(16至70歲)，部分人有三合會背景。配合粵港澳三地「雷霆行動2023」，警方有組織罪案及三合會調查科(O記)5月展開代號「猛追」的打擊行動，派出探員喬裝滲入非法活動搜證，並聯同入境處、消防處、食環署、新界北總區行動部、新界北反三合會行動組、元朗警區，以及屯門警區採取一連串打黑行動。O記署理警司溫景亨表示，情報顯示，元朗區內有2個活躍黑幫擬壟斷屋苑地盤飯盒生意，以勒索、毆打及刑毀等非法手段驅趕其他經營者；警方經調查採取行動，相信成功阻截黑幫的收入來源，會繼續打擊所有非法活動，包括以非法手段壟斷飯盒生意。

調查發現，黑幫要求商販先交1萬元「入線費」，再月付1,000至3,000元「月費」，同時要求每售出一個飯盒，須拆帳5元給黑幫。以元朗區內一個有200名工人的地盤對飯盒需求為例，每年營業額近260萬元。黑幫透過「無本生利」每年賺逾30萬元。

O記高級督察黃泳洪指，5月派出4名探員喬裝成飯盒商販，到新界區不同地盤外擺檔，搜集證據及情報。有探員在元朗其中一個地盤外，被懷疑有三合會背景人士以言語威脅、驅趕，及要求繳交「租金」。