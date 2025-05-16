黑幫放高利貸年利率100%，警拘43人包括初中生收債組成員。

警方根據情報分析，鎖定一個由黑幫操控的放高利貸及非法收債集團。該集團於去年年中開始運作，並在荃灣一個工業大廈單位設立行動中心，中央統籌放債、追債以及處理犯罪得益等不法活動。 5000 名借款人 總數逾 8000 萬元 警方周一(12日)起一連4日展開執法行動，其中探員於周二(13日)手持法庭手令，突擊搜查集團的高利貸行動中心，檢獲160萬元現金、近100部手提電話、300多張手提電話SIM卡，73張不同持有人的銀行提款卡、多部手提電腦、約150張借貸人紀錄，其後更在電腦內發現一個借貸紀錄資料庫。初部點算顯示該批借貸紀錄，涉及大約5,000名借款人，每筆貸款數目由5,000至10萬元不等，總數超過8,000萬元。

行動中，警方在中心及全港各區拘捕主理人、集團主腦及骨幹成員，以及多名協助處理犯罪得益人士，24名男女涉嫌「串謀無牌放債」、「串謀以過高利率放債」、「洗黑錢」、「串謀刑事毀壞」、「刑事恐嚇」被捕，年齡介乎12至59歲，分別報稱為中學生、文員、運輸工人及無業人士，部份人有黑社會背景，現正保釋候查。 檢獲約 220 萬元及名貴手錶 此外，警方在部分被捕人住所檢獲現金約220萬元，多款名貴手錶，同時亦採取行動防止約400萬元的犯罪得益被進一步轉移。警方亦以涉嫌「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」罪拘捕19名男女，涉嫌與去年8月至本年4月在東九龍區發生的18宗非法收債案件有關，各人現正保釋後查。 長期鎖門且設閉路電視 該集團運作大約10個月，單位大門長期鎖上以隱藏非法活動，門外亦設有閉路電視，由集團主事人長時間監察。此外，集團成員分工非常清晰，基層成員主要負責以cold call及短訊息隨機推銷借貸計劃，而骨幹成員則負責整理借貸資料庫、集團的財務紀錄，以及監察各個借貸人的還款進度。主理人則會根據借貸人的借貸情況，串聯其他成員，採取不同方式追收款項。

扣起貸款三分之一作行政費 基層成員會透過社交媒體以Cold call或短訊，以「借貸優惠」、「無需審批」利誘借貸人，為加強可信度，集團成員更會自稱為持牌財務公司代表，由於有關財務公司確實存在，不少有財困的巿民會降低戒心借貸。惟集團發放貸款前，會先扣起三分之一作為「行政費」，故表面上年利率低於48%的法定上限，但實際收取的年息高達100%或以上息率。 集團成員會指示借貸人以分期付款方式存入還款至傀儡戶口，當借貸人無法依時還款，便會額外被收取貸款總數約10%款項作為罰款。如無法償還貸款，成員起初會以電話或短訊追收債項，其後會逐步升級 ，由「收數行動組」以淋紅油、打恐嚇電話等手段脅迫借貸人還款，部分成員年僅12至13歲。 螞蟻搬家形式收錢 為逃避警方追查，集團亦收買大量的傀儡戶口，半年間每個戶口處理400至800萬元，亦會以數百元報酬聘請「跑腿」，以螞蟻搬家形式從傀儡戶口提款送至集團手中。警方在被捕「跑腿」身上，搜出多張不同戶口持有人的提款卡，同時發現集團主腦及骨幹成員均持有大量現金、名貴手錶、金飾及高價私家車，警方稍後會對相關人士展開詳細財富調查，以確定黑錢流向。