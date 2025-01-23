黑幫誘外傭開傀儡戶口出售 洗黑錢7400萬元21人被捕

新界北總區科技及財富罪案組人員根據線報及經深入調查後，於周二（21日）至周三（22日）展開代號「烈鋸」（STRONGSAW）的拘捕行動，於全港多區突擊搜查兩間本地僱傭中心及多個住宅單位，拘捕6名本地男子、3名本地女子以及12名外籍女子，年齡介乎28歲至51歲，涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」），部分人有三合會背景。所有被捕人已獲准保釋候查。

招攬外傭開立虛擬銀行戶口

調查顯示，該犯罪集團涉嫌以金錢或二手手機作報酬，招攬外傭於香港開立及出售虛擬銀行戶口，並先後利用8個本地個人戶口及11個外傭戶口，處理懷疑犯罪得益。由2022年2月至2024年6月期間，該集團已清洗共7,400萬元懷疑非法賭博的犯罪得益。行動中，警方檢獲約15萬現金、17張銀行卡、4隻名貴手錶、26部手提電話及5部電腦等。