黑幫誘外傭開傀儡戶口出售 洗黑錢7400萬元21人被捕

新界北總區科技及財富罪案組人員根據線報及經深入調查後，於周二（21日）至周三（22日）展開代號「烈鋸」（STRONGSAW）的拘捕行動，於全港多區突擊搜查兩間本地僱傭中心及多個住宅單位，拘捕6名本地男子、3名本地女子以及12名外籍女子，年齡介乎28歲至51歲，涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」），部分人有三合會背景。所有被捕人已獲准保釋候查。
招攬外傭開立虛擬銀行戶口
調查顯示，該犯罪集團涉嫌以金錢或二手手機作報酬，招攬外傭於香港開立及出售虛擬銀行戶口，並先後利用8個本地個人戶口及11個外傭戶口，處理懷疑犯罪得益。由2022年2月至2024年6月期間，該集團已清洗共7,400萬元懷疑非法賭博的犯罪得益。行動中，警方檢獲約15萬現金、17張銀行卡、4隻名貴手錶、26部手提電話及5部電腦等。
罪成可被判囚14年
警方重申，「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及入獄14年。