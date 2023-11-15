黑幫「泰龍」中伏遭斬死 「紋身忠」謀殺罪成囚終身

綽號「泰龍」的黑幫頭目李泰龍於2009年在尖東香格里拉酒店外被7人車撞倒後，遭3名蒙面刀手斬傷致死。涉案另一黑幫頭目「紋身忠」事隔11年後到警署投案，早前於高等法院否認謀殺罪開審。4男3女組成的陪審團今日（15日）退庭商議近2小時後，一致裁定謀殺罪成，依例判囚終身。

4 男 3 女陪審團一致裁定罪成

被告梁國忠（54歲），被控於2009年8月4日，在香港連同李蘊剛、勞展宏、李鎮江及其他人謀殺李泰龍（41歲）。法官表示，裁決顯示陪審團接納特赦證人證供，被告有份參與施襲計劃，並只有一個判刑選項，依例判處終身監禁。