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2023-11-15 14:15:37

黑幫「泰龍」中伏遭斬死 「紋身忠」謀殺罪成囚終身

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高等法院。(資料圖片)

高等法院。(資料圖片)

綽號「泰龍」的黑幫頭目李泰龍於2009年在尖東香格里拉酒店外被7人車撞倒後，遭3名蒙面刀手斬傷致死。涉案另一黑幫頭目「紋身忠」事隔11年後到警署投案，早前於高等法院否認謀殺罪開審。43女組成的陪審團今日（15日）退庭商議近2小時後，一致裁定謀殺罪成，依例判囚終身。

43女陪審團一致裁定罪成

被告梁國忠（54歲），被控於200984日，在香港連同李蘊剛、勞展宏、李鎮江及其他人謀殺李泰龍（41歲）。法官表示，裁決顯示陪審團接納特赦證人證供，被告有份參與施襲計劃，並只有一個判刑選項，依例判處終身監禁。

控方庭上透露，被告有4項案底，包括違反感化令，打鬥和與16歲以下女童非法性交。

製合法離港「假象」再偷渡回港犯案

被告於2020121日，由律師陪同下到警署投案後被捕，被落案起訴謀殺。被告一方聲稱案發日有不在場證據，控方指據入境處紀錄顯示，被告於案發前3天經落馬洲口岸離港，一直沒有回港紀錄。控方認為這並非真正的不在場證據，被告或於案發前從內地乘坐「大飛」偷渡回港，10年半後偷渡回港投案。

2006年酒吧衝突結怨

 控方早前開案詞形容本案涉復仇施襲，20067月，被告與死者兩幫人士於酒吧發生爭執互毆，被告遭「爆樽」傷及臉及頸，事後留有疤痕，因此展開復仇計劃。及至200984日，「泰龍」與其他人士乘坐私家車於尖東香格里拉酒店外下車，突然遭7人車高速駛至撞致倒地，3名蒙面刀手下車斬「泰龍」。其間一輛私家車停在刀手旁邊，其中兩人下車旁觀。「泰龍」送院後不治，死者死於身體多處受傷，腦部嚴重受創。

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當時負責「睇水」的林姓特赦證人供稱，曾聽到勞展宏稱「唔好斬頭、頸及大動脈」，被告亦曾稱「唔好斬重要部位」，涉案3架車輛事後已被焚毀。

案件編號：HCCC 252/2020

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