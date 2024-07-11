黑漢踩電動單車不滿的士切線 強開車門襲司機 涉無牌駕駛等5罪被捕

社交平台上月中流傳一段車Cam片段，拍攝到一輛的士在觀塘茶果嶺道切線後，司機遭騎電動單車的男子打開的士車門指罵及推撞。警方經調查後，昨日（7月10日）以涉嫌駕駛未獲發牌照的車輛、駕駛時沒有有效駕駛執照、不小心駕駛、襲擊致造成身體傷害及沒有第三者保險而使用車輛拘捕該名28歲姓陳本地男子。他獲准保釋候查，下月到警署報到。 據悉，被捕男子有黑社會背景。

警方交代案情稱收到的士司機報案，指上月14日下午6時許，他駕駛的士沿茶果嶺道左三線切至左二線往鯉魚門道方向行駛，10米後有一名男子沒有戴頭盔下騎住電動單車。單車男突然駛近，並不滿的士司機的駕駛態度起爭執，更打開車門及徒手襲擊司機，然後驅單車往觀塘道方向逃去。

觀塘警區反三合會行動組接手調查案件，並於昨日拘捕該名28歲姓陳單車男，他涉嫌「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「不小心駕駛」、「襲擊致造成身體傷害」及「沒有第三者保險而使用車輛」5宗罪。疑犯報稱無業，現獲准保釋，8月返警署報到。

警方提醒市民，任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款一萬元及監禁十二個月。