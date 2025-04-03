黑臉琵鷺全球數量破七千 后海灣數量跌逾一成 觀鳥會憂本港濕地質素下降減吸引力

香港觀鳥會公布「全球黑臉琵鷺同步普查2025」結果，今年全球數量首度突破7千隻，錄得7,081隻，較去年微升93隻，按年增1.3%。但后海灣(包括香港及深圳)數量則按年下跌逾一成，錄得328隻。香港觀鳥會總監余日東指，后海灣族群數量過去十年間增長近乎停滯，全球佔比更不斷下滑，估計與本港濕地面積和質素狀況有關。
香港觀鳥會每年1月發起「全球黑臉琵鷺同步普查」，今年普查於1月17至19日進行，動員全球逾200名保育專家及義工數算，涵蓋香港、中國大陸、台灣、韓國、日本、越南等11個黑臉琵鷺遷飛路線上的度冬地區。
普查結果顯示，黑臉琵鷺三大度冬地區——台灣、中國大陸及日本，今年的增長幅度均較以往明顯放緩。當中台灣錄的數量較去年微升至4,169隻，增幅0.8%，佔全球族群總數58.9%；中國大陸錄得共1,671隻，增2.5%；日本有716隻、增加2%。
余日東表示，雖然全球黑臉琵鷺數量創新高，但今年增幅放緩至僅約1%，為近十年來的第二低。至於種群數量增長是否已達瓶頸，則仍須進一步觀察；籲全球訂下更積極的保育目標，望復育更多黑臉琵鷺的繁殖地和度冬地，守護全球瀕危物種。
另外，今年全球主要度冬地的黑臉琵鷺數量均有所增長，惟后海灣跌至328隻，較去年少47隻，跌幅為12.5%。他估計與本港濕地面積和質素狀況有關，擔憂「倘若本港濕地面積未來無法增加，甚至出現面積減少和生境質素下降的情況，恐怕難以吸引更多黑臉琵鷺來港度冬。最壞情況下，黑臉琵鷺或會放棄來港度冬。」