黑臉琵鷺全球數量破七千 后海灣數量跌逾一成 觀鳥會憂本港濕地質素下降減吸引力

香港觀鳥會公布「全球黑臉琵鷺同步普查2025」結果，今年全球數量首度突破7千隻，錄得7,081隻，較去年微升93隻，按年增1.3%。但后海灣(包括香港及深圳)數量則按年下跌逾一成，錄得328隻。香港觀鳥會總監余日東指，后海灣族群數量過去十年間增長近乎停滯，全球佔比更不斷下滑，估計與本港濕地面積和質素狀況有關。

香港觀鳥會每年1月發起「全球黑臉琵鷺同步普查」，今年普查於1月17至19日進行，動員全球逾200名保育專家及義工數算，涵蓋香港、中國大陸、台灣、韓國、日本、越南等11個黑臉琵鷺遷飛路線上的度冬地區。