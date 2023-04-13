黑臉琵鷺全球普查 全球升7.2% 后海灣減兩成跌穿300隻

黑臉琵鷺全球同步普查顯示，全球約有6,603隻為歷年新高，較去年升7.2%，但在后海灣，包括香港及深圳只有299隻，減近兩成，為過去十年第二低的紀錄。負責統籌普查的香港觀鳥會指，情況屬重要警號，指后海灣有近三成魚塘濕地及緩衝區土地由地產商囤積或私人持有，威脅附近生境質素，呼籲政府發展北部都會區的同時，亦要加強后海灣濕地保育工作。

香港觀鳥會統籌黑臉琵鷺年度全球同步普查，於今年1月6至8日完成，結果顯示，今年度全球約有6,603隻黑臉琵鷺，增加441隻。但后海灣(包括香港及深圳)錄得的數字則續減，今年錄得299隻，是過去十年第二低的記錄，較去年少70隻，降19%；與2021年相比，減11%。后海灣自2010年錄得歷屆普查最多的462隻黑臉琵鷺後，多年來未見突破，2016年起一直維持於300多隻的水平，今年更跌穿此數。

觀鳥會總監余日東表示，結果令人擔憂，反映本港濕地質素未見太大改善，黑臉琵鷺對后海灣的依賴降低。由於米埔內后海灣拉姆薩爾濕地受到較充分的法例保護和管理，這些棲息地狀況相對能得以維持。但自然保護區以外的棲息地，卻面臨各種環境威脅。

他補充指，黑臉琵鷺主要在后海灣潮間帶泥灘、基圍淺水區，甚至有降水的魚塘覓食，但外來的紅樹品種海桑入侵，加上紅樹林擴張，令后海灣泥灘面積持續減少，加上附近近三成魚塘濕地及緩衝區土地由私人持有，土地被荒廢及改變用途，均影響后海灣的生態環境。

余日東指，香港有責任妥善保護濕地及生物多樣性，維護候鳥的重要生態走廊，並協助中國履行《生物多樣性公約》及《濕地公約》義務；強調政府《北部都會區發展策略》的保育與規劃，將決定后海灣濕地的未來，因此北部都會區有必要遵守濕地保育區及濕地緩衝區的保護防線。濕地保育公園系統亦須全面覆蓋國際鳥盟認可的「內后海灣及深圳河集水區」重點鳥區，受嚴格的法規保護，並實行以人和生態為本的管理模式。

本年度的普查覆蓋全球約130個地點，中國大陸、台灣、韓國的黑臉琵鷺數量均錄得增長，台灣佔總數約六成半、中國大陸亦倍近兩成。但在日本的數目則減少，僅610隻，較去年少一成。