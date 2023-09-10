黑雨過後｜何漢權：暴雨或影響學校周一上課 「少子化」已成世界趨勢，香港需要及早進行應對

本港遭遇百年一遇的世紀級雨災，或影響莘莘學子星期一(11日)返學。教育評議會長何漢權出席電台節目時指，暴雨天氣可能影響部分學校明日上學安排，因在暴雨密集地區，有學校要時間清理雜物等。另外，何漢權又指，教育局近年積極在各個科目，加入增加學生國民身份認同的元素，但他認為有需要檢討公社科規定學生到內地考察的安排，指有不少考察團由大灣區拓展至內地其他較遠省市，認爲規劃不能過急。

教育局早前表示，共接獲20多宗校舍設施損毀報告，包括水浸、滲漏、停電、物件或設施損壞，個別校舍損毁嚴重。何漢權表示，情況未算太嚴重，又指，教育局容許學校可按校本情況，決定周一是否繼續暫停面授課堂及校園活動的安排具彈性。

少子化是世界趨勢 香港要及早應對

另外，何漢權又指出，人口下降及少子化是世界趨勢，香港要及早應對；又指，教育局每年到學校數學生數目，會對學校構成壓力，「學校為維持每年開多於2班已經盡全力。」

教育局無向非香港居民批出學生簽證 應檢討政策

他又說在大灣區及東南亞地區，有非香港居民想到香港接受高質教育，但目前教育局無批出學生簽證，認爲應檢討政策，指外地學生可以對沖本地學生減少的人數。