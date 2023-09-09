黑雨過後｜石澳道路陷封兩村變孤島 近千人被困長者斷藥 政府今撤離200村民

本港遭遇百年一遇的世紀級雨災，天文台發出的黑色暴雨警告信號持續超過15小時，是有紀錄以來持續最長的黑雨警告，全港多區嚴重水浸及山泥傾瀉，大澳亦路陷被封，近千居民連日被困須撤離。
長者不夠藥食
有石澳村及大浪灣村居民向傳媒表示，通往村內的唯一通道石澳道因路陷及塌樹而損毀，村民無法出入，兩村近千名村民被困將近3日，網絡接收異常困難，難與外界溝通，加上停電問題，形容如身處「孤島」，其年邁父親「唔夠藥食」，村內食物開始不足，並指昨日已有村民自行聯絡船家，循水路撤離。昨日（8日）亦有村民曾向傳媒表示已報警求助，但政府未有派員支援。
今日（9日）政府表示，會協助200名石澳居民撤離，暫時遷至銅鑼灣及摩頓台臨時庇護中心。
鄧炳強：將以浮橋架設碼頭
保安局局長鄧炳強表示，稍後時間警方和消防會在民政事務局協調下進行撤離行動，屆時會以浮橋架設碼頭，將居民接送到銅鑼灣及摩頓台臨時庇護中心；又指，政府跨部門小組正協助石澳居民，包括恢復道路暢通，以水路為居民運送日常物資和通訊設備。此外，關愛隊及電訊設施工程人員等已到達石澳，盡快恢復當地通訊，民安隊、醫療輔助隊和警員亦已派駐石澳，24小時為市民服務。飛行服務隊亦準備在必要時提供支援。