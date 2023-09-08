黑雨｜九巴逾70條路線提供有限度服務　東鐵綫九龍塘站受水浸影響路段修復完成

天文台於昨晚11時05分發出黑雨警告信號以來，生效超過12小時，打破1999年8月23日持續5小時47分紀錄。
【19:45更新】港鐵石硤尾至彩虹站暫停服務
黃大仙站路段仍受水浸影響，觀塘綫列車服務現時班次仍維持如下 ：
- 石硤尾至彩虹站暫停服務
- 來往黃埔至石硤尾站維持6分鐘一班車
- 來往彩虹至調景嶺站維持12分鐘一班車
港鐵正提供免費接駁巴士，來往石硤尾站和彩虹站，所有中途站只供乘客下車；請考慮使用港鐵其他綫路或其他交通工具
【16:40更新】九巴逾70條路線提供有限度服務
截至下午4時，九巴有逾70條路線提供有限度服務，其中往返落馬洲支線管制站及元朗、天水圍的B1線於16:00時起恢復有限度服務。
為方便往返機場及北大嶼山的乘客，龍運有20條路線提供服務
- E42線於16:00時起恢復有限度服務
- A47X線將於17:00時起恢復有限度服務，並因應路面情況暫時不停大埔墟站
- E37C及E42C線將於17:07時起按原定班次開出
- 龍運另有16條路線目前提供有限度服務，包括A31、A36、A33X、A34、A37、A41、A41P、A43、E31、E32A、E33、E36A、E37、S1、S64、S64X，當中A36、E31（往荃灣方向）則改道行駛。
其餘日間路線仍然暫停服務，直至另行通知。
【15:00更新】城巴恢復全部主要新界西過海路線、開始恢復將軍澳及西九龍路線
城巴陸續恢復部份日間路線及城巴機場快線有限度服務，包括恢復全部主要新界西過海路線，以及開始恢復將軍澳及西九龍路線的服務。城巴首要考慮為保障車長及顧客的安全。城巴正持續評估路面狀況，惡劣天氣為全港多區帶來嚴峻挑戰，嚴重影響石澳、赤柱、大潭、黃竹坑及將軍澳一帶，有關路段服務恢復將相對緩慢，部分路線現時正提供有限度服務。
【13:50更新】東鐵綫九龍塘站受水浸影響路段修復完成
- 來往金鐘至羅湖站維持10分鐘一班車
- 來往金鐘至落馬洲站維持20分鐘一班車
【13:00更新】大埔區港鐵接駁巴士恢復服務
港鐵表示，行走大埔區的港鐵接駁巴士將會在下午1時恢復服務。
【10:54更新】港鐵最新服務詳情
現時以下路綫已回復平日非繁忙時間的正常班次：
- 將軍澳綫
- 南港島綫
- 迪士尼綫
- 東涌綫
- 機場快綫
以下路綫的班次較平日非繁忙時間疏，候車時間比平時多約1至3分鐘：
- 荃灣綫
- 港島綫
- 屯馬綫
觀塘綫來往方向列車服務需要作出調整：
- 石硤尾至彩虹站暫停服務
- 來往黃埔至石硤尾站維持 6 分鐘一班車
- 來往彩虹至調景嶺站維持 12 分鐘一班車
輕鐵由今早頭班車開始一直維持正常班次。
【08:10更新】機管局：機場運作正常
機管局表示，機場運作維持正常，不過受惡劣天氣影響，前往機場的公共交通受到影響。除了龍運巴士路線S1和S64X恢復有限度服務外，其他來往機場巴士服務暫停，機場快綫則維持正常服務。 機管局呼籲旅客在出發前往機場前留意交通情況，預留充足時間前往機場。
【07:50更新】迪士尼綫20分鐘一班車
港鐵表示，受局部地區天氣情況影響，迪士尼綫列車服務需要調整，現時維持 20 分鐘一班車。
【07:50更新】新渡輪港內線渡輪服務現暫停直至另行通知
因受惡劣天氣影響員工當值， 新渡輪港內線北角—紅磡—九龍城航線維持有限度服務直至另行通知
【07:30更新】運輸署提醒市民及駕駛者外出先了解交通情況
運輸署提醒市民，各個主要公共運輸服務均暫停或調整服務，如果市民仍要外出，使用公共交通服務前，應先了解個別路線安排。運輸署亦呼籲駕駛人士，必須留意路面及道路封閉情況，小心以安全車速駕駛，並留意最新交通消息，以便預早規劃行程。
【07:15更新】香港站市區預辦登機服務恢復正常 港鐵多條路綫班次調整
港鐵表示，香港站市區預辦登機服務恢復正常。另外，由於觀塘綫服務受阻及受天氣情況影響，為維持列車服務及車站運作暢順，荃灣綫、港島綫、將軍澳綫及南港島綫服務需要稍作調整，班次會較疏，候車時間比平時多約 1 至 3 分鐘。請乘客為行程預留充裕時間。
【06:05更新】機場快線香港站預辦登機手續暫停
受惡劣天氣影響，機場快線香港站市區預辦登機手續暫時未能提供服務。
【05:51更新】蓮塘口岸、文錦渡口岸通關服務暫停
受強降雨影響，蓮塘口岸、文錦渡口岸地下設備間水浸，部分設施設備受損。深圳市口岸辦表示經深港兩地協商，即時暫停蓮塘口岸、文錦渡口岸通關服務，直至另行公告。
文錦渡口岸、蓮塘口岸暫停服務期間，供港鮮活食品車輛轉行皇崗口岸，其他貨車可轉行深圳灣口岸。文錦渡、蓮塘口岸小客車可轉行皇崗、深圳灣口岸。
【05:35更新】石硤尾至彩虹站暫停服務
港鐵發言人表示工作人員於通宵非行車時間一直努力處理黃大仙站及該隧道路段積水，以及在可行的情況下，搶修因水浸而損壞的車站及鐵路設施。
由於天雨持續，處理積水及修復工作需時，為確保乘客、員工及鐵路運作安全，由頭班車開始，觀塘綫來往方向列車服務需要作出調整：
- 石硤尾至彩虹站暫停服務
- 來往黃埔至石硤尾站維持 6 分鐘一班車
- 來往彩虹至調景嶺站維持 12 分鐘一班車
受天氣影響，港鐵暫時未能提供免費接駁巴士行駛受影響路段。
因應突發天氣情況，港鐵沿綫多區發生水浸，請乘客多見諒，為行程預留充裕時間，亦請乘客考慮使用其他鐵路綫。前往九龍塘站的乘客，可考慮使用東鐵綫。前往鑽石山站的乘客，可考慮使用屯馬綫。
【05:00更新】電車公司公布電車服務全線暫停，直至另行通知。
【02:45更新】政府密切評估最新天氣、道路及公共交通服務的情況，並在早上六時前公布今日是否須停工停課，以保障市民安全。
香港大雨持續，天文台表示，昨晚11時至午夜12時錄得一小時雨量為158.1毫米，是自1884年有記錄以來的最高紀錄，由於道路嚴重水浸及天氣情況惡劣，呼籲市民注意安全。
李家超關注多區嚴重水浸
行政長官李家超在社交平台發文表示，十分關注全港多個地區出現嚴重水浸的情況。他又指，律部隊正處理緊急求助個案，多個政府部門，包括渠務署、路政署、民政事務署，以及相關部門正全力採取應對行動，前往受影響地區處理各種情況；呼籲市民，因應實際情況盡量留在安全地方，以及留意最新天氣消息和政府發放的資訊。
多區嚴重水浸
香港多處出現水浸，網上有片段可見，港島柴灣道嚴重水浸，有市民在街上被大量雨水沖至跌倒。灣仔天樂里浸至水深及膝。 黃大仙地鐵站有大量雨水湧入，黃色的雨水覆蓋了進站的扶手電梯，雨水更直逼列車車門。另一片段可見，有女子在街道上被雨水沖致跌倒，想扶著欄桿站起不果。而紅磡海底隧道亦有片段顯示有大量雨水湧入，隧道內車輛要涉水而行，惹來一眾網民笑稱「真過海隧道」。
政府於昨日晚上11時40分發新聞稿指，全港多個地區晚上發生水浸，消防處正進行救援行動。如市民受到事故影響，請保持鎮定，因應實際情況盡量留在安全地方，並留意最新天氣消息。
深圳凌晨排洪
另外，香港已獲深圳有關當局通知，深圳水庫將於今(八日）)零時零分排洪。一些新界地區可能出現水浸情況。有關政府部門，包括北區民政事務處，渠務署、警務處、消防處、水務署及社會福利署已獲通知，以便他們採取適當措施。北區民政事務處現正作出安排，通知該區居民採取適當行動。