黑雨｜九巴逾70條路線提供有限度服務　東鐵綫九龍塘站受水浸影響路段修復完成

天文台於昨晚11時05分發出黑雨警告信號以來，生效超過12小時，打破1999年8月23日持續5小時47分紀錄。

【19:45更新】港鐵石硤尾至彩虹站暫停服務

黃大仙站路段仍受水浸影響，觀塘綫列車服務現時班次仍維持如下 ：

- 石硤尾至彩虹站暫停服務

- 來往黃埔至石硤尾站維持6分鐘一班車

- 來往彩虹至調景嶺站維持12分鐘一班車

港鐵正提供免費接駁巴士，來往石硤尾站和彩虹站，所有中途站只供乘客下車；請考慮使用港鐵其他綫路或其他交通工具

【16:40更新】九巴逾70條路線提供有限度服務

截至下午4時，九巴有逾70條路線提供有限度服務，其中往返落馬洲支線管制站及元朗、天水圍的B1線於16:00時起恢復有限度服務。

為方便往返機場及北大嶼山的乘客，龍運有20條路線提供服務

- E42線於16:00時起恢復有限度服務

- A47X線將於17:00時起恢復有限度服務，並因應路面情況暫時不停大埔墟站

- E37C及E42C線將於17:07時起按原定班次開出

- 龍運另有16條路線目前提供有限度服務，包括A31、A36、A33X、A34、A37、A41、A41P、A43、E31、E32A、E33、E36A、E37、S1、S64、S64X，當中A36、E31（往荃灣方向）則改道行駛。

其餘日間路線仍然暫停服務，直至另行通知。

【15:00更新】城巴 恢復全部主要新界西過海路線、開始恢復將軍澳及西九龍路線

城巴陸續恢復部份日間路線及城巴機場快線有限度服務，包括恢復全部主要新界西過海路線，以及開始恢復將軍澳及西九龍路線的服務。城巴首要考慮為保障車長及顧客的安全。城巴正持續評估路面狀況，惡劣天氣為全港多區帶來嚴峻挑戰，嚴重影響石澳、赤柱、大潭、黃竹坑及將軍澳一帶，有關路段服務恢復將相對緩慢，部分路線現時正提供有限度服務。

【13:50更新】東鐵綫九龍塘站受水浸影響路段修復完成

- 來往金鐘至羅湖站維持10分鐘一班車

- 來往金鐘至落馬洲站維持20分鐘一班車

【13:00更新】大埔區港鐵接駁巴士恢復服務

港鐵表示，行走大埔區的港鐵接駁巴士將會在下午1時恢復服務。