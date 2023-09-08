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2023-09-08 14:02:02

黑雨｜九龍塘義德道現激流　中年漢過馬路被沖走 (有片)

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黑雨｜九龍塘義德道現激流，一名中年男子過馬路期間被洪水沖走。

黑雨｜九龍塘義德道現激流，一名中年男子過馬路期間被洪水沖走。(網片截圖)

受海葵殘餘相關的低壓槽影響，本港昨晚(7日)起暴雨持續，導致多區水浸。政府就宣布今日(8日)所有學校停課，惟未表示停工，只呼籲僱主應參考八號風球下的工作安排網上有影片顯示，今早九龍塘義德道因暴雨及水浸湧現激流，有一名中年男子過馬路期間，懷疑被洪水沖走。

黑雨｜九龍塘義德道現激流，一名中年男子過馬路期間被洪水沖走。(網片截圖) 黑雨｜九龍塘義德道現激流，一名中年男子過馬路期間被洪水沖走。(網片截圖) 黑雨｜九龍塘義德道現激流，一名中年男子過馬路期間被洪水沖走。(網片截圖) 黑雨｜九龍塘義德道現激流，一名中年男子過馬路期間被洪水沖走。(網片截圖) 黑雨｜九龍塘義德道現激流，一名中年男子過馬路期間被洪水沖走。(網片截圖) 黑雨｜九龍塘義德道現激流，一名中年男子過馬路期間被洪水沖走。(網片截圖)

邊行邊站穩  跌倒時欲握欄杆不果

該影片長逾2分鐘，甫開始已見一名孭住背囊、手握雨傘的中年男子在湧現激流的九龍塘義德道企圖橫過馬路，過途中只見他小心翼翼，邊行邊站穩地一步步走向對面馬路，惟洪水不斷沿著衝湧下來，儘管男子不斷努力地嘗試站穩，惟顯得相當費力和狼狽。

不久後，有一輛七人車駛至，此時洪水更見猛烈，男子開始左支右絀，站立不穩，當他幾近走到對面行人路時，終於支撐不住，被洪水沖至失平衡，跌倒在馬路上。男子一度嘗試企起來，並用手捉緊路邊欄杆，惟洪水的衝力太大，男子再度被水沖走影片至此結束，暫未知該男子的下落。

網民祝福平安  有人質疑男子為搵食

不少看過影片的網民都留言祝福片中男子平安無事：「希望平安無事，祝福香港人民平安」、「希望佢平安啦」、「希望個老人家無事喇」，亦有人說：「好心啦！一把年紀就注意安全」、「咁搏做乜？希望佢冇事啦」、「為什麼市民還在暴風黑雨下出門？太危險」、唔係為咗搵食，邊個仲會出街呀」，有網民就建議「呢個時候應該要靠欄杆行，應該騰出雙手扶欄杆，避免被水衝倒，大風大雨擔遮係會食風好容易會倒地」。

政府及天文台呼籲，受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

黑雨｜2023年9月7至9月8日黑色暴雨警號，香港多處成澤國（am730製圖） 黑雨｜2023年9月7至9月8日黑色暴雨警號，香港多處成澤國（am730製圖） 黑雨｜2023年9月7至9月8日黑色暴雨警號，香港多處成澤國（am730製圖） 黑雨｜2023年9月7至9月8日黑色暴雨警號，香港多處成澤國（am730製圖） 黑雨｜2023年9月7至9月8日黑色暴雨警號，香港多處成澤國（am730製圖）
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