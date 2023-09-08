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2023-09-08 16:40:48

黑雨｜勞工處提醒僱主「極端情況」仍然持續　除必要人員不應要求僱員返工

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竹篙灣隔離營工人提早「被解僱」，近百人今到勞工處投訴。(資料圖片)

本港昨晚起暴雨持續，多區水浸，天文台在發出黑色暴雨警告信號逾15小時後，在今日(8)下午340分改發黃色暴雨警勞工處發文再次提醒僱，雖然黑色暴雨警告現已取消，惟「極端情況」仍然持續，除必要人員外，不應要求僱員返回工作地點上班，即使暴雨後的「極端情況」結束，僱主亦應考慮路面、交通及其他情況，彈性處理僱員復工或在家工作的安排。

黑雨｜2023年9月7至9月8日黑色暴雨警號，香港多處成澤國（am730製圖） 黑雨｜2023年9月7至9月8日黑色暴雨警號，香港多處成澤國（am730製圖） 黑雨｜2023年9月7至9月8日黑色暴雨警號，香港多處成澤國（am730製圖） 黑雨｜2023年9月7至9月8日黑色暴雨警號，香港多處成澤國（am730製圖） 黑雨｜2023年9月7至9月8日黑色暴雨警號，香港多處成澤國（am730製圖） 黑雨｜深圳澄清排洪主要影響羅湖及福田區沿深圳河(微博圖片)

勿無故不發工資津貼及扣假等

勞工處發言人說，在「極端情況」存在期間，除與僱主就「極端情況」存在期間有訂立返回工作地點上班協定的必要人員外，僱員應留在原來的地點或安全地點，不要啓程上班。政府會審視情況，期間僱主與僱員均須留意政府進一步的公布；當暴雨後的「極端情況」結束，僱員應根據早前和僱主協定的復工安排上班或在家工作(如適用)，僱主應作出情理兼備及彈性的處理。在任何情況下，應以僱員的安全為首要考慮。

發言人強調，對於因暴雨後的「極端情況」而未能上班或及時返回工作崗位的僱員，僱主不應無故地不發放他們的工資、勤工獎或津貼。僱主應了解事件的成因，仔細考慮個別僱員的情況，不應輕易處分或解僱有關僱員，並提醒僱主應遵守《僱傭條例》、《職業安全及健康條例》、《工廠及工業經營條例》、《僱員補償條例》及《最低工資條例》下應負的法定責任及規定。

發言人補充，僱主不應扣減僱員在《僱傭條例》下享有的年假、法定假日或休息日，以補償僱員因「極端情況」存在期間未能上班而損失的工作時間。僱主如無合理辯解而不遵守《僱傭條例》有關規定可被檢控。僱主亦必須緊記，根據《職業安全及健康條例》，他們有責任為僱員提供及維持安全的工作環境。

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