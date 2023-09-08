黑雨｜大埔新峰花園2期停水停電　居民指獲通知或需1星期恢復

暴雨來襲，令大埔新峰花園2期全屋苑停水停電，居民黃先生向《am730》指昨晚11時，家中的電力突然暫停，發現全屋苑亦停電，包括升降機、停車場等公用設施。他詢問管理處、保安員等，得悉因大量斜坡雨水湧入屋苑電掣房，導致停電。而他再詢問到場的中電職員，獲告知抽走積水的工序可能已需時1星期，屆時再需檢視電力變壓房有否受損。
黃先生指消防員今日到屋苑想抽走積水，但因大雨持續未能成功。他認為屋苑前線員工全晚都盡力處理情況，但管理處未能有效通知居民有關狀況，他要四處詢問才拼湊到一幅完整圖畫，雖然管業處有張貼公告，但他形容烏燈黑火，不知道誰能看到通告。黃先生指事件嚴重影響日常生活，在炎熱天氣下無法開冷氣，暴雨下亦不方便開窗，就連家中的水機也需用電而無法使用。
管理處向居民提供飯盒及樽裝水
於是，黃先生今日「行上行落」爬樓梯走了4次，連同一家搬到附近的酒店。但他指起初以為事情很快解決，只預約了大學站附近的酒店住1晚，現時為遷就孩子上課要搬到另一間鄰近酒店。他同時亦駕駛了私家車離開，擔心屋苑停車場水浸，他指有鄰居的私家車已因水浸損壞。
從管理處向居民發出的通知，指正安排飯盒、麵包及樽裝水，並已聯絡承辦商供應後備電源。如業戶需要用水，可到會所取水，亦可到會所洗澡及充電，黃先生對此形容「冇諗過要輪水輪電」。
中電將安排臨時供電車
經民聯新界東支部副主席羅曉楓聯同中電部門視察情況，他在社交平台指，據了解由於電掣房水浸極為嚴重，中電雖會安排臨時供電車，惟仍需克服一些技術細節，估計停電情況將會維持一段長時間。供水方面，水務署會安排水車到現場。