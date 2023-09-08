黑雨｜大埔新峰花園2期停水停電　居民指獲通知或需1星期恢復

暴雨來襲，令大埔新峰花園2期全屋苑停水停電，居民黃先生向《am730》指昨晚11時，家中的電力突然暫停，發現全屋苑亦停電，包括升降機、停車場等公用設施。他詢問管理處、保安員等，得悉因大量斜坡雨水湧入屋苑電掣房，導致停電。而他再詢問到場的中電職員，獲告知抽走積水的工序可能已需時1星期，屆時再需檢視電力變壓房有否受損。

黃先生指消防員今日到屋苑想抽走積水，但因大雨持續未能成功。他認為屋苑前線員工全晚都盡力處理情況，但管理處未能有效通知居民有關狀況，他要四處詢問才拼湊到一幅完整圖畫，雖然管業處有張貼公告，但他形容烏燈黑火，不知道誰能看到通告。黃先生指事件嚴重影響日常生活，在炎熱天氣下無法開冷氣，暴雨下亦不方便開窗，就連家中的水機也需用電而無法使用。