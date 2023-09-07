黑雨｜天文台改發黑色暴雨警告信號　多區出現水浸包括停車場(多圖)

【23:05更新】天文台晚上11時05分改發黑色暴雨警告信號。天文台表示，香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續；又指，由於道路嚴重水浸及天氣情況惡劣，市民應留在安全地方暫避。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。在黑色暴雨警告仍然生效及交通情況未改善之前，不應外出。

此外，受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。天文台呼籲，請留意電台或電視台廣播有關交通情況及其他有關暴雨消息之報告。