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2023-09-08 11:48:18

黑雨｜張欣宇批評港鐵漠視員工安危　要求員工進入嚴重水浸隧道

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黑雨｜張欣宇批評港鐵漠視員工安危　要求員工進入嚴重水浸隧道(資料圖片／羅庸軒攝)

黑雨｜張欣宇批評港鐵漠視員工安危　要求員工進入嚴重水浸隧道(資料圖片／羅庸軒攝)

港鐵站內水浸，曾負責觀塘綫和荃灣綫車務運作的立法會議員張欣宇，發文批評港鐵漠視前線人員安危的做法令人憤怒。他指在凌晨約2時，有港鐵前線員工接近情緒崩潰地向他求助，指有管理層突然要求他們趕往黃大仙站協助清走站內積水。張欣宇批評要求毫無邏輯，當時仍然是雨勢最為惡劣的時候，積水是大自然的力量，源源不絕由室外湧入，這種情況下根本不能清理積水。另外更是漠視前線同事的生命安危。他指昨晚如仍在現場負責，除非遇上需要拯救生命、防止更大傷害的情況，否則一定不會接受同事冒住生命危險，走入嚴重水浸隧道範圍。

黑雨｜張欣宇批評港鐵漠視員工安危　要求員工進入嚴重水浸隧道(張欣宇Facebook圖片) 黑雨｜張欣宇批評港鐵漠視員工安危　要求員工進入嚴重水浸隧道(鐵路工會聯合會圖片) 黑雨｜黃大仙站水浸（網上圖片）

張欣宇：一定會就事件跟進到底

張欣宇指當即已經聯絡港鐵高層，要求他們介入，亦得到相關承諾。但今日見到如此畫面如此做法，實在令人失望甚至憤怒。他表示作為立法會鐵路事宜小組副主席，一定會就事件跟進到底。他同時亦向昨晚果斷作出觀塘綫停駛決定的前線車務控制人員表達敬意和感謝。倘若不及時停運和疏導乘客，列車被困隧道會發生嚴重後果。

黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜當局截至上午8時共接獲7宗山泥傾瀉報告。圖為筲箕灣耀興道有山泥傾瀉。(陳奕釗攝) 黑雨｜當局截至上午8時共接獲7宗山泥傾瀉報告。圖為筲箕灣耀興道有山泥傾瀉。(陳奕釗攝) 黑雨｜當局截至上午8時共接獲7宗山泥傾瀉報告。圖為筲箕灣耀興道有山泥傾瀉。(陳奕釗攝) 黑雨｜當局截至上午8時共接獲7宗山泥傾瀉報告。圖為筲箕灣耀興道有山泥傾瀉。(陳奕釗攝) 黑雨｜當局截至上午8時共接獲7宗山泥傾瀉報告。圖為筲箕灣耀興道有山泥傾瀉。(陳奕釗攝) 黑雨｜當局截至上午8時共接獲7宗山泥傾瀉報告。圖為筲箕灣耀興道有山泥傾瀉。(陳奕釗攝) 黑雨｜當局截至上午8時共接獲7宗山泥傾瀉報告。圖為筲箕灣耀興道有山泥傾瀉。(陳奕釗攝) 黑雨｜當局截至上午8時共接獲7宗山泥傾瀉報告。圖為筲箕灣耀興道有山泥傾瀉。(陳奕釗攝) 黑雨｜當局截至上午8時共接獲7宗山泥傾瀉報告。圖為筲箕灣耀興道有山泥傾瀉。(陳奕釗攝) 黑雨｜當局截至上午8時共接獲7宗山泥傾瀉報告。圖為筲箕灣耀興道有山泥傾瀉。(陳奕釗攝) 黑雨｜當局截至上午8時共接獲7宗山泥傾瀉報告。圖為筲箕灣耀興道有山泥傾瀉。(陳奕釗攝) 黑雨｜當局截至上午8時共接獲7宗山泥傾瀉報告。圖為筲箕灣耀興道有山泥傾瀉。(陳奕釗攝) 黑雨｜當局截至上午8時共接獲7宗山泥傾瀉報告。圖為筲箕灣耀興道有山泥傾瀉。(陳奕釗攝)

港鐵：是在確保安全的情況下進行維修

港鐵回覆指據初步了解，在進行有關維修工作前，所屬路段已做好隔電措施。工程進行期間，港鐵相關人員一直密切監察有關情況，並與前線維修人員保持緊密溝通，在確保安全的情況下進行有關工作。港鐵強調在安排維修工作時，必須以員工的安全為大前提，並進行風險評估和審視工程的可行性，在切實可行的情況下進行。

港鐵又感謝整個團隊，特別是前綫的維修和車務同事專業和盡心應對，並衷心感謝一眾員工緊守崗位，讓鐵路服務得以運作，為市民及有需要乘客提供服務。而目前仍有大量相關的善後處理工作在進行，公司團隊會上下一心，以維持和盡快恢復列車服務。

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