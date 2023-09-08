熱門搜尋:
黑雨 天氣 太和邨雙屍命案 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 綠色債券 福島核污水 好去處 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 深圳好去處 粉嶺高球場 伯明翰破產 冼迪琦 大閘蟹2023
返回
本地
2023-09-08 07:45:00

黑雨｜政府宣布停課及工作安排　所有郵政局及派遞服務暫停

分享：
黑雨｜政府宣布停課及工作安排，極端情況會至少維持至中午。(陳奕釗攝)

黑雨｜政府宣布停課及工作安排，極端情況會至少維持至中午。(陳奕釗攝)

黑色暴雨警告仍然生效。政府作出「極端情況」公布。政府今日（九月八日）宣布，由於受到海葵殘餘相關低壓槽帶來的暴雨影響，本港出現廣泛地區水浸，以及公共交通嚴重受阻的極端情況，所有日校今日將會停課。

政府呼籲僱主應參考八號風球下的工作安排，優先考慮僱員的安全和從居住地點往返工作地點的可行性等，採納情理兼備及具彈性的工作安排。
極端情況會至少維持至中午。政府會繼續密切審視最新天氣、道路及公共交通服務情況，並適時宣布極端情況結束的時間。請市民留意最新消息。

黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄

香港郵政：所有郵政局及派遞服務暫停

香港郵政宣布，由於黑色暴雨警告信號現已生效，所有郵政局及派遞服務暫停，當黑色暴雨警告信號取消後，在天氣和情況許可下，郵政服務將會在2小時內恢復。

勞工處提醒僱主極端情況期間工作安排

勞工處發言人說，在「極端情況」期間，除與僱主有訂立返回工作地點上班協定的必要人員外，僱員應留在原來的地點或安全地點，不要啓程上班。政府會審視情況，期間僱主與僱員均須留意政府進一步的公布。

當「極端情況」結束，僱員應根據早前和僱主協定的復工安排上班或在家工作。僱主應考慮路面及交通等情況，作出彈性處理，並應以僱員的安全為首要考慮。發言人強調，對於因「極端情況」而未能上班或及時返回工作崗位的僱員，僱主不應無故不發放他們的工資、勤工獎或津貼，及不應輕易處分或解僱有關僱員。
另外，僱主不應扣減僱員在《僱傭條例》下享有的年假、法定假日或休息日，以補償僱員因「極端情況」存在期間未能上班而損失的工作時間。

黑雨｜筲箕灣耀東邨發生山泥傾瀉　有汽車被埋消防正搜救(有片) 黑雨｜淺水灣道路陷 私家車墮坑壓煤氣喉管上 黑雨｜巴士內水浸。（網上圖片） 黑雨｜港鐵站水浸。（網上圖片） 黑雨｜灣仔一帶水浸。（網上圖片） 黑雨｜紅隧水浸。（網上圖片） 黑雨｜黃大仙站水浸（網上圖片） 黑雨｜有女途人被洪水沖走。（網上圖片） 黑雨｜有女途人被洪水沖走。（網上圖片） 黑雨｜筲箕灣東大街水浸。(網民Jeremy West@FB群組「筲箕灣西灣河關注組」) 黑雨｜慈雲山亦出現水浸情況。(網民Greentea Chan@FB群組「慈雲山資訊交流」) 黑雨｜柴灣道迴旋處嚴重水浸。(網民Dennis Lo@FB群組「柴灣人柴灣事」) 黑雨｜柴灣道迴旋處嚴重水浸。(網民Fernando Wong@FB群組「柴灣人柴灣事」) 黑雨｜柴灣道迴旋處嚴重水浸。(網民Fernando Wong@FB群組「柴灣人柴灣事」) 黑雨｜柴灣環翠道有大量雨水沿路面向下流。(網民Chi Hin@FB群組「柴灣人柴灣事」)

香港故宮文化博物館及濕地公園等安排

香港故宮文化博物館、M+及其他場地今日下午二時前將暫停向公眾開放。西九文化區管理局會視乎天氣、道路及公共交通服務情況，適時公布下午的安排。

香港濕地公園現已暫停開放。公園會在警告信號除下後兩小時重新開放。倘若黑色暴雨警告信號於下午二時仍然生效，公園今日將不會開放。

入境處總部各分區辦事處及人事生死婚姻登記服務暫停

入境事務處宣布，由於極端情況會至少維持至中午，入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處和生死及婚姻登記處暫停服務，直至另行通知。

香港交易所。(資料圖片)

香港交易所。(資料圖片)

港交所公布黑色暴雨警告下交易安排

黑色暴雨警告現正生效。香港交易所宣布，如果黑色暴雨警告或極端情況警告早上9時仍然生效，早上將暫停交易。如果警告在中午12時或之前取消，證券市場，包括滬深股通及衍生產品市場主要產品，將於下午恢復交易，並會在取消警告最少兩小時後的整點或30分開始交易。但如果警告在中午12時仍然生效，證券市場及衍生產品市場將會全日暫停交易。交易所將於適當時候再發出公布。

金銀業貿易場宣佈，港金公開喊價巿場上午停市。如黑色暴雨警告訊號在正午十二時後仍然懸掛，港金公開喊價巿場全日停市。

醫管局。(資料圖片)

醫管局。(資料圖片)

醫管局普通科及專科門診等服務暫停

醫管局宣布，因應惡劣天氣，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，今早暫停服務，已經預約的病人可以在稍後另約診症時間。至於公立醫院急症室則維持正常服務。

除美沙酮診所　所有衞生署診所今日上午關閉

衞生署宣布，由於受到海葵殘餘相關低壓槽帶來的暴雨影響，本港出現廣泛地區水浸，以及公共交通嚴重受阻的極端情況，除美沙酮診所會按照正常服務時間開放外，所有衞生署診所今日上午均會關閉。
接受美沙酮治療的人士可前往美沙酮診所服用美沙酮。

社署福利服務單位及多類中心將不開放

社會福利署宣布，由於黑色暴雨警告信號現已生效，所有社署轄下福利服務單位、幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，將不會開放。

當黑色暴雨警告信號取消時，在天氣和情況許可下，各單位將會在兩個小時內恢復正常服務。

考評局宣布上午ACT考試將會改期

考評局發出特別布告，由於天氣惡劣，今日上午舉行的ACT考試將會改期。有關安排將由相關考試機構於日內公布。至於下午舉行的國際及專業考試，請留意稍後發出的公布。

司法機構。(資料圖片)

司法機構。(資料圖片)

司法機構公布所有法院和審裁處的聆訊延期

司法機構表示，由於政府已公布因由暴雨引致「極端情況」，並會至少維持至中午，今日所有法院和審裁處的聆訊將會延期。

法院或審裁處的登記處及辦事處亦會暫停辦公，直至另行公布。法庭使用者可如常透過綜合法院案件管理系統，使用區域法院和裁判法院登記處提供的電子服務，但在登記處暫停辦公期間，經綜合法院案件管理系統提交的任何文件，將視作於登記處重開時收到。

李家超關注多區嚴重水浸

行政長官李家超在社交平台發文表示，十分關注全港多個地區出現嚴重水浸的情況。他又指，律部隊正處理緊急求助個案，多個政府部門，包括渠務署、路政署、民政事務署，以及相關部門正全力採取應對行動，前往受影響地區處理各種情況；呼籲市民，因應實際情況盡量留在安全地方，以及留意最新天氣消息和政府發放的資訊。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受