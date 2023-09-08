黑雨｜政府宣布停課及工作安排　所有郵政局及派遞服務暫停

黑色暴雨警告仍然生效。政府作出「極端情況」公布。政府今日（九月八日）宣布，由於受到海葵殘餘相關低壓槽帶來的暴雨影響，本港出現廣泛地區水浸，以及公共交通嚴重受阻的極端情況，所有日校今日將會停課。 政府呼籲僱主應參考八號風球下的工作安排，優先考慮僱員的安全和從居住地點往返工作地點的可行性等，採納情理兼備及具彈性的工作安排。

極端情況會至少維持至中午。政府會繼續密切審視最新天氣、道路及公共交通服務情況，並適時宣布極端情況結束的時間。請市民留意最新消息。

香港郵政：所有郵政局及派遞服務暫停 香港郵政宣布，由於黑色暴雨警告信號現已生效，所有郵政局及派遞服務暫停，當黑色暴雨警告信號取消後，在天氣和情況許可下，郵政服務將會在2小時內恢復。 勞工處提醒僱主極端情況期間工作安排 勞工處發言人說，在「極端情況」期間，除與僱主有訂立返回工作地點上班協定的必要人員外，僱員應留在原來的地點或安全地點，不要啓程上班。政府會審視情況，期間僱主與僱員均須留意政府進一步的公布。



當「極端情況」結束，僱員應根據早前和僱主協定的復工安排上班或在家工作。僱主應考慮路面及交通等情況，作出彈性處理，並應以僱員的安全為首要考慮。發言人強調，對於因「極端情況」而未能上班或及時返回工作崗位的僱員，僱主不應無故不發放他們的工資、勤工獎或津貼，及不應輕易處分或解僱有關僱員。

另外，僱主不應扣減僱員在《僱傭條例》下享有的年假、法定假日或休息日，以補償僱員因「極端情況」存在期間未能上班而損失的工作時間。

香港故宮文化博物館及濕地公園等安排 香港故宮文化博物館、M+及其他場地今日下午二時前將暫停向公眾開放。西九文化區管理局會視乎天氣、道路及公共交通服務情況，適時公布下午的安排。 香港濕地公園現已暫停開放。公園會在警告信號除下後兩小時重新開放。倘若黑色暴雨警告信號於下午二時仍然生效，公園今日將不會開放。 入境處總部各分區辦事處及人事生死婚姻登記服務暫停 入境事務處宣布，由於極端情況會至少維持至中午，入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處和生死及婚姻登記處暫停服務，直至另行通知。

港交所公布黑色暴雨警告下交易安排 黑色暴雨警告現正生效。香港交易所宣布，如果黑色暴雨警告或極端情況警告早上9時仍然生效，早上將暫停交易。如果警告在中午12時或之前取消，證券市場，包括滬深股通及衍生產品市場主要產品，將於下午恢復交易，並會在取消警告最少兩小時後的整點或30分開始交易。但如果警告在中午12時仍然生效，證券市場及衍生產品市場將會全日暫停交易。交易所將於適當時候再發出公布。 金銀業貿易場宣佈，港金公開喊價巿場上午停市。如黑色暴雨警告訊號在正午十二時後仍然懸掛，港金公開喊價巿場全日停市。

醫管局普通科及專科門診等服務暫停 醫管局宣布，因應惡劣天氣，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，今早暫停服務，已經預約的病人可以在稍後另約診症時間。至於公立醫院急症室則維持正常服務。 除美沙酮診所 所有衞生署診所今日上午關閉 衞生署宣布，由於受到海葵殘餘相關低壓槽帶來的暴雨影響，本港出現廣泛地區水浸，以及公共交通嚴重受阻的極端情況，除美沙酮診所會按照正常服務時間開放外，所有衞生署診所今日上午均會關閉。

接受美沙酮治療的人士可前往美沙酮診所服用美沙酮。 社署福利服務單位及多類中心將不開放 社會福利署宣布，由於黑色暴雨警告信號現已生效，所有社署轄下福利服務單位、幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，將不會開放。



當黑色暴雨警告信號取消時，在天氣和情況許可下，各單位將會在兩個小時內恢復正常服務。 考評局宣布上午ACT考試將會改期 考評局發出特別布告，由於天氣惡劣，今日上午舉行的ACT考試將會改期。有關安排將由相關考試機構於日內公布。至於下午舉行的國際及專業考試，請留意稍後發出的公布。

司法機構公布所有法院和審裁處的聆訊延期 司法機構表示，由於政府已公布因由暴雨引致「極端情況」，並會至少維持至中午，今日所有法院和審裁處的聆訊將會延期。



法院或審裁處的登記處及辦事處亦會暫停辦公，直至另行公布。法庭使用者可如常透過綜合法院案件管理系統，使用區域法院和裁判法院登記處提供的電子服務，但在登記處暫停辦公期間，經綜合法院案件管理系統提交的任何文件，將視作於登記處重開時收到。