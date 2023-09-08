黑雨｜李家超：全力應對百年一遇「極端情況」　陳國基宣布維持極端情況至午夜12點 (持續更新)

【15:45更新】本港昨晚起暴雨持續，多區水浸，天文台發出黑雨暴雨警告信號。政府今日（8日）下午舉行跨部門記者會講述有關詳情。政務司長陳國基宣布，維持極端情況至午夜12點，等同八號風球生效安排，今晚9至10時亦會宣布進一步的安排。
政務司副司長卓永興亦有回應為何不動用緊急警示系統提醒市民，他指，天文台已發出黑色暴雨警告，認為市民已了解即時情況。
黑雨｜卓永興：認為市民已透過天文台了解最新暴雨情況
對於為何不動用緊急警示系統提醒市民，是否有低估嚴重性，政務司副司長卓永興指，系統主要用作突發情況，今次黑色暴雨警告信號下已有足夠提示，故無需要使用緊急警示系統；他又指，天文台已發出黑色暴雨警告，認為市民應該已了解暴雨情況。
被問及對比上周來臨的颱風蘇拉，今次應變措施是否過慢，政務司長陳國基表示，預測性較颱風較低，因雨量很高，是500年以來最強暴雨，難以如上周通報給公眾。行政長官已在凌晨已發表公告提醒公眾，特首已領導官員處理今次暴雨事件。
而被問及為何要經歷數小時才公布安排，陳國基重申，本港從未遇過以上情況，預測性較颱風較低，又指特首及政府已發多次新聞稿交代最新情況。
黑雨｜鄧炳強：政府沒有一刻疏懶
對於政府昨日已提前45分鐘知悉深圳排洪，惟新聞處僅提前16分鐘才發新聞稿，會否時間太短需檢討，保安局長鄧炳強表示，當時收到第一時間已經通知多個部門，並派員前往可能受影響的6條村落，稱「沒有一刻疏懶」，發出新聞稿提醒市民只是作為許多工作的一部分。
鄧炳強續指，警方及消防合共接獲過千宗求助，已在深圳排洪前約45分鐘接獲通知，他指，深圳當局會盡可能在3小時前公布，但因有多種因素影響通知時間。
黑雨｜孫玉菡提醒僱主有責任為僱員提供安全工作環境
勞福局局長孫玉菡回應指，不論有否暴雨警告生效，極端情況工作安排，均等同於八號風球，又提醒僱主有責任為僱員提供安全工作環境，不能因天氣情況影響而輕易處分員工、克扣工資及假期等。
黑雨｜天文台：暴雨發展預測工作有別追蹤颱風
署理天文台台長李立信在記者會上稱，自昨夜起雨區逐漸擴大，他表示與追蹤颱風相比，因暴雨發展有極大隨機性，致預測工作有相當大挑戰，而且今天暴雨降雨量，達全年平約均雨量四分之一，故今次屬非常極端情況。
署理渠務署署長徐仕基說，已確認60宗水浸，40宗已經紓緩，目前有13宗事故仍在處理中，他又指，新界北部水浸主要因特大暴雨影響，與深圳水庫排洪無關。徐仕基又表示，昨天一小時降雨量是158.1毫米，屬500年一遇，渠務署市區主要排洪設施的設計標準是200年一遇，即昨日雨量已超越設計容量。
路政署署長陳派明表示，截至下午2時，收到70條道路特發事故報告，包括水浸、路陷、山泥傾瀉等，但柴灣道迥旋處、山頂和南區等部分道路要較長時間復修。路政署會繼續安排清理和修復，務求盡快恢復路面交通。
運輸處處長李頌恩表示，鐵路方面，除觀塘線部分車站外，其他線道已陸續恢復正常，但班次方面需，巴士維持有限度服務，若極端情況於午夜前解除，巴士或能提供通宵服務，班於港島部分地區如柴灣、南區等則需要較長時間恢復服務，並預計明日可以提供日間正常服務。
啟動公務員「動員機制」 出動關愛隊
李家超指，香港正經歷百年一遇的大暴雨，「極端情況」令多區情況嚴重，昨晚已指示各政府部門通宵全力應對，保安局轄下的緊急事故監察及支援中心亦在昨晚即時啓動，多個政府部門，包括渠務署、路政署、民政事務總署及相關部門徹夜全力採取應對行動，並前往受影響地區處理各種情況。
他說政府已宣布「極端情況」至少維持至傍晚，他已指示各部門繼續為市民提供所需協助，並啟動公務員「動員機制」協助處理，同時關愛隊亦參與相關工作。他表示，明白在「極端情況」下，很多市民都受到影響，呼籲市民如非必要，應留在室內地方，切勿外出。政務司司長將於下午2時半，召開聯合記者會公布更多相關詳情。