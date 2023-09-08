黑雨｜李家超：全力應對百年一遇「極端情況」　陳國基宣布維持極端情況至午夜12點 (持續更新)

【15:45更新】本港昨晚起暴雨持續，多區水浸，天文台發出黑雨暴雨警告信號。政府今日（8日）下午舉行跨部門記者會講述有關詳情。政務司長陳國基宣布，維持極端情況至午夜12點，等同八號風球生效安排，今晚9至10時亦會宣布進一步的安排。

政務司副司長卓永興亦有回應為何不動用緊急警示系統提醒市民，他指，天文台已發出黑色暴雨警告，認為市民已了解即時情況。

黑雨｜卓永興： 認為市民已透過天文台了解最新暴雨情況

對於為何不動用緊急警示系統提醒市民，是否有低估嚴重性，政務司副司長卓永興指，系統主要用作突發情況，今次黑色暴雨警告信號下已有足夠提示，故無需要使用緊急警示系統；他又指，天文台已發出黑色暴雨警告，認為市民應該已了解暴雨情況。

被問及對比上周來臨的颱風蘇拉，今次應變措施是否過慢，政務司長陳國基表示，預測性較颱風較低，因雨量很高，是500年以來最強暴雨，難以如上周通報給公眾。行政長官已在凌晨已發表公告提醒公眾，特首已領導官員處理今次暴雨事件。

而被問及為何要經歷數小時才公布安排，陳國基重申，本港從未遇過以上情況，預測性較颱風較低，又指特首及政府已發多次新聞稿交代最新情況。