黑雨｜梁榮武：不可再「馬照跑、舞照跳」　否則世界末日

本港遭遇百年一遇的暴雨，天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武在電台節目指，接連發生惡劣天氣，反映全球暖化引致極端天氣，屬於清晰的氣候變化警號，大家必需留意及關注情況，呼籲市民減碳，不可以再「馬照跑、舞照跳」，否則就世界末日。
梁榮武指，天文台事前已經提醒本港會受到颱風「海葵」殘餘低壓槽影響，天氣會轉壞，但他指暴雨發展千變萬化，雖然天文台一直在人造衛星看到「海葵」殘餘向香港走近，現時仍沒有能力可以提前預測暴雨走向，掌握暴雨帶是影響本港、澳門或是鄰近地方，需要等到暴雨區臨近前半小時至1小時，才能向市民發出警示。
梁榮武：難預測暴雨帶
梁指暴雨帶與颱風有很大分別，因為風是一個頗大的系統，在幾日前已經可以看著其路線預測，但暴雨則來得很快。他又指，天文台發出警示，需要平衡市民期望及誤報風險，即使得知本港有機會受暴雨影響，但若過早發出警示可能會導致誤報。
今次發出黑色暴雨警告信號的時間破紀錄，梁榮武說由多個原因造成，其中之一是颱風「海葵」的雨帶引起大雨，亦可能是南中國海的活躍西南氣流，帶來很多水分到華南沿岸，在低壓區中特別容易造成強烈暴雨雲出現，而破紀錄的大雨亦與全球暖化有關。
他指出，發出黑色暴雨警告信號期間，並非每一刻降雨量都達到每小時70毫米的標準，但環境因素有利於大雨繼續出現，一旦取消警告信號後，或於短時間內又要發出，估計為免混亂，才會繼續維持黑色暴雨警告。