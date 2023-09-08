黑雨｜梁榮武：不可再「馬照跑、舞照跳」　否則世界末日

本港遭遇百年一遇的暴雨，天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武在電台節目指，接連發生惡劣天氣，反映全球暖化引致極端天氣，屬於清晰的氣候變化警號，大家必需留意及關注情況，呼籲市民減碳，不可以再「馬照跑、舞照跳」，否則就世界末日。

梁榮武指，天文台事前已經提醒本港會受到颱風「海葵」殘餘低壓槽影響，天氣會轉壞，但他指暴雨發展千變萬化，雖然天文台一直在人造衛星看到「海葵」殘餘向香港走近，現時仍沒有能力可以提前預測暴雨走向，掌握暴雨帶是影響本港、澳門或是鄰近地方，需要等到暴雨區臨近前半小時至1小時，才能向市民發出警示。