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2023-09-09 09:47:46

黑雨｜港鐵黃大仙站重開不足5小時電纜故障 搶修逾3小時 觀塘綫恢復2.5至5分鐘一班車（持續更新）

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黑雨｜港鐵黃大仙站重開月台仍漏水 觀塘綫全綫恢復服務

黑雨｜港鐵黃大仙站重開月台仍漏水，觀塘綫全綫恢復服務。（港鐵圖片）

【13:55更新】港鐵表示，黃大仙站已完成架空電纜臨時修復工作，工程人員在黃大仙站 1 號月台更換了三個絕緣體，並在適當位置疏導滴水，以盡量避免滴水影響架空電纜的情況。觀塘綫列車服務陸續恢復正常至星期六非繁忙時間班次，即2.5至5分鐘一班車，免費接駁巴士將行駛至2時20分。

【12:25更新】港鐵表示，現時工程人員仍在進行修復工作，並檢查黃大仙站附近路段隧道頂其他位置有否滴水情況，預計再需要一些時間。

【11:00更新】港鐵表示，職員正進行搶修，經初步檢查，發現是黃大仙站 1 號月台（往調景嶺方向）隧道頂有輕微滴水，水滴在架空電纜絕緣體上，因此影響供電。初步相信，是與前晚暴雨水浸有關，之前的檢查中並沒有發現該位置滴水。

10:50更新】免費接駁巴士現時行駛石硤尾至彩虹站，途中鑽石山站可供乘客上下車，而九龍塘及樂富站只供乘客下車。港鐵表示，根據過往經驗，預計需要約2小時處理此類事故。

今日（9日）早上約10時，站內播出「發生嚴重事故，立即離開本站」廣播，站內及月台上所有乘客疏散至站外。警方及消防於近10時接報指，港鐵職員稱黃大仙站路段架空電纜有火花，並有煙冒出。其後，多名警員及消防員到場並進入月台視察。

【10:00更新】由於觀塘綫黃大仙站路段架空電纜故障，現時石硤尾至彩虹站的列車服務暫停，港鐵正安排免費接駁巴士行駛受影響路段。

現時觀塘綫服務調整如下：

  • 來往石硤尾至彩虹站暫停服務
  • 來往黃埔至石硤尾站維持 5 分鐘一班車
  • 來往彩虹至調景嶺站維持 8 分鐘一班車

本港遭遇百年難得一遇的世紀級雨災，天文台發出的黑色暴雨警告信號持續超過15小時，是有紀錄以來持續最長的黑雨警告，全港多區嚴重水浸及山泥傾瀉，其中黃大仙更成澤國，港鐵站一度緊急關閉，今日（9日）重開，觀塘綫全綫亦恢復服務。

B3出入口維持關閉

經大批港鐵職員和工人連日清理，港鐵黃大仙站的積水終於退去，路軌上的積水亦已全吸乾，黃泥亦清理乾淨，今日觀塘綫恢復提供全綫列車服務，黃大仙站重新開放，B3出入口維持關閉。但所有升降機仍未能運作，月台頂部仍有漏水情況，職員在各處擺放水桶陣接水，以免弄濕地板，而黃大仙站月台幕門會維持打開。

黃大仙站設施將提供有限度服務

港鐵表示，由於升降機及扶手電梯修復需時，部分設施亦可能需要整個更換，黃大仙站設施將提供有限度服務，車站會有額外職員協助乘客。預計黃大仙站出入閘及等車時間可能較長，港鐵呼籲乘客忍讓並遵從職員指示；在可能的情況下，可以選擇使用樂富或鑽石山站乘搭觀塘綫，並為行程預留充裕時間。

港鐵主席歐陽伯權博士及行政總裁金澤培博士，於凌晨時分到黃大仙站視察情況，為同事打氣，並感謝同事們的努力及付出。

黑雨｜2023年9月7至9月8日黑色暴雨警號，香港多處成澤國（am730製圖） 黑雨｜2023年9月7至9月8日黑色暴雨警號，香港多處成澤國（am730製圖） 黑雨｜2023年9月7至9月8日黑色暴雨警號，香港多處成澤國（am730製圖） 黑雨｜2023年9月7至9月8日黑色暴雨警號，香港多處成澤國（am730製圖） 黑雨｜2023年9月7至9月8日黑色暴雨警號，香港多處成澤國（am730製圖）
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