黑雨｜港鐵黃大仙站重開不足5小時電纜故障 搶修逾3小時 觀塘綫恢復2.5至5分鐘一班車（持續更新）

【13:55更新】港鐵表示，黃大仙站已完成架空電纜臨時修復工作，工程人員在黃大仙站 1 號月台更換了三個絕緣體，並在適當位置疏導滴水，以盡量避免滴水影響架空電纜的情況。觀塘綫列車服務陸續恢復正常至星期六非繁忙時間班次，即2.5至5分鐘一班車，免費接駁巴士將行駛至2時20分。 【12:25更新】港鐵表示，現時工程人員仍在進行修復工作，並檢查黃大仙站附近路段隧道頂其他位置有否滴水情況，預計再需要一些時間。 【11:00更新】港鐵表示，職員正進行搶修，經初步檢查，發現是黃大仙站 1 號月台（往調景嶺方向）隧道頂有輕微滴水，水滴在架空電纜絕緣體上，因此影響供電。初步相信，是與前晚暴雨水浸有關，之前的檢查中並沒有發現該位置滴水。

【10:50更新】免費接駁巴士現時行駛石硤尾至彩虹站，途中鑽石山站可供乘客上下車，而九龍塘及樂富站只供乘客下車。港鐵表示，根據過往經驗，預計需要約2小時處理此類事故。 今日（9日）早上約10時，站內播出「發生嚴重事故，立即離開本站」廣播，站內及月台上所有乘客疏散至站外。警方及消防於近10時接報指，港鐵職員稱黃大仙站路段架空電纜有火花，並有煙冒出。其後，多名警員及消防員到場並進入月台視察。 【10:00更新】由於觀塘綫黃大仙站路段架空電纜故障，現時石硤尾至彩虹站的列車服務暫停，港鐵正安排免費接駁巴士行駛受影響路段。 現時觀塘綫服務調整如下： 來往石硤尾至彩虹站暫停服務

來往黃埔至石硤尾站維持 5 分鐘一班車

來往彩虹至調景嶺站維持 8 分鐘一班車