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2023-09-08 13:49:30

黑雨｜立法會議員去信陳國基　促徹查原因並改善渠道及防洪設施

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黑雨｜立法會議員去信陳國基 促徹查原因並改善渠道及防洪設施(網上圖片)

黑雨｜立法會議員去信陳國基 促徹查原因並改善渠道及防洪設施(網上圖片)

本港出現百年一遇的暴雨，立法會議員吳傑莊去信政務司司長陳國基，指今次事件令香港措手不及，促請政府盡快徹查暴雨引發多區嚴重水浸的原因，包括研究是否需加大力度，改善渠道和防洪設施，定下目標加快消除全港水浸黑點。他促請檢視全港公共雨水排放系統、道路等公共設施能否應付暴雨，特別是要求港鐵改善及提高車站、月台和地下鐵路管道的防洪能力，提升突發天災的應變措施，盡快安排市民離開。另外，吳傑莊表示由於暴雨淹浸大量街道商舖和路上汽車，特區政府應考慮向受影響的商戶和運輸業界提供財政支援等。

黑雨｜立法會議員去信陳國基 促徹查原因並改善渠道及防洪設施(吳傑莊Facebook圖片) 黑雨｜立法會議員去信陳國基 促徹查原因並改善渠道及防洪設施(吳傑莊Facebook圖片)

梁熙批評渠務署等未能及時回應

柴灣成為其中一個水浸嚴重地區，港島東立法會議員梁熙凌晨發文，指眼見水浸情況持續惡化，但渠務署等部門仍未能回應市民就清理淤塞渠道及疏導積水的進度，他對此感到無比失望和無奈。他促請部門立即調派人員到場疏導積水，令交通盡快恢復正常。梁熙又指，柴灣道近連城道一帶向來都是水浸黑點，但多年來一直未有得到根治，事實又一次證明部門口中的「暴雨防禦工作」未有發揮預期的功效。

梁熙批評渠務署等未能及時清理淤塞渠道及疏導積水(梁熙Facebook圖片) 梁熙批評渠務署等未能及時清理淤塞渠道及疏導積水(梁熙Facebook圖片) 梁熙批評渠務署等未能及時清理淤塞渠道及疏導積水(梁熙Facebook圖片) 梁熙批評渠務署等未能及時清理淤塞渠道及疏導積水(梁熙Facebook圖片)

劉國勳建議政府為受影響人士設應急基金

另外，新界北立法會議員劉國勳到臨時庇護中心聯和墟社區會堂等視察，他指不少人無家可歸，預計市面以至受影響人士居所難在短時間內恢復，建議政府延長開放臨時庇護中心至少3天甚至1星期，緊急安置有需要市民。劉國勳亦呼籲政府多行一步，除開放庇護中心外，亦加強照顧庇護中心內人士的需要，例如提供衣物給予他們替換，並提供熱食。他又提及不少鄉郊及基層市民在暴雨下損失慘重，建議政府為受影響的基層人士設立應急基金。

劉國勳建議為受影響人士設應急基金(民建聯圖片) 劉國勳建議為受影響人士設應急基金(民建聯圖片)

民主黨認為政府應在清晨宣布全港停工

民主黨則批評政府在清晨發出公告，呼籲僱主在極端情況下應參考8號風球下的工作安排，但有關「極端情況」的工作規定只是指引而不是法例，僱主若不遵守指引亦沒有任何法律責任。民主黨指此情況令不少僱員感到無所適從，市民亦對「極端情況」指引並不熟悉，以致在暴雨下狼狽上班。

民主黨指政府在清晨時間已知悉多項交通工具服務受影響，多處地方水浸，但漠視市民實際面對的危險及困境，發出模糊不清的指引及訊息，該黨認為政府應在清晨清楚宣布全港停工，以減少社會混亂情況。

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