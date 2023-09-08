黑雨︱網民湧天文台fb批太遲發出　批緊急警示系統形同虛設

受海葵殘餘相關的低壓槽影響，本港天氣昨晚(7日)起急速轉壞，天文台昨晚11時05分發出黑色暴雨警告，並指昨晚11時至午夜12時錄得一小時雨量為158.1毫米，是自1884年有記錄以來的最高紀錄。然而，天文台發出黑色暴雨警告時，本港多區已嚴重水浸，大批網民湧入天文台Facebook批評發出黑雨警告時間太遲，質疑「完全無預測」，更有網民諷刺是「香港夜繽紛」。

「 點解可以咁遲先知落咁大 雨 」

大批網民在天文台Facebook留言，批評黑雨警告太遲發出：「突然黑雨！冇預報？天文台又瞓著咗呀？」、「點解可以咁遲先知落咁大雨」、「今次完全無預警？」、「周圍水浸啦」、「其實係咪應該要重新審視一下發黃紅黑雨嘅指標或情況呢？」、「勁過8號」、「仲勁過(超強颱風)蘇拉」；亦有網民質疑政府於2020年耗資1.5億元設立的緊急警示系統是形同虛設，更有人揶揄「浸晒啦，聽日先講吖」、「其實可以再遲啲先出」、「香港夜繽紛」等。

此外，不少網民亦湧入特首李家超fb留言，指多區水浸、停車場積水沒頂，希望政府為市民安全至上，盡快宣布停工停課。至於特區政府就宣布停課，惟未明確說明停工，只呼籲僱主應參考八號風球下的工作安排。

緊急警示系統適用於極端天氣

翻查政府網頁，政府指已委聘本地流動網絡營辦商設立緊急警示系統，「以在極端天氣、嚴重的公共安全和衞生事故等緊急情況下」，通過流動網絡向流動服務用戶發出有迫切性的公告及訊息，讓公眾得以迅速採取應變措施。