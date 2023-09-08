黑雨｜香港政府早16分鐘公布深圳排洪　過去13次排洪通報僅2次早一小時通知

港府昨晚（7日）11 時 44 分發出新聞稿，公佈深圳水庫將於16分鐘後排洪，新界或有水浸，被質疑居民難以走避。保安局2018年曾指，按「天災應變計劃」，深圳當局同意在可能情況下，在決定排洪前3小時知會香港，即使事出突然亦會盡早通知。翻查資料，深圳水庫自1997年以來共有13次排洪，其中5次港府在排洪後才通知，8次預早通知中，6次通知期少於半小時，僅兩次通知期逾1小時。

翻查紀錄，香港特區成立以來，港府共13次發出新聞稿通報深圳水庫排洪，通知新界地區可能有水浸情況。最新一次為昨晚11時44分，通知深圳水庫將於今日（8日）零時零分排洪，通知時間為16分鐘。13次通報中，有5次於排洪後才發出，其中2018年及2014年公眾在排洪後分別7分鐘和50分鐘才得知消息，而2000年港府更於排洪後3小時26分，才發出新聞稿通知，為延誤最長的一次。

港府就排洪通知的時間參差，在8次預早通知中，6次通知期少於半小時，例如2017年提前29分鐘通知，2008年則可提前68分鐘通知，而在1999年，港府曾在排洪前2小時25分向公眾通報事件。而在2001年6月27日，港府原於當天下午3時42分宣布深圳當局將於下午4時30分排洪，提前48分鐘通知，但同日4時03分再度發稿，宣布深圳當局提早於下午4時排洪，由預告變成事後通知。

資料：深圳當局同意決定排洪前3小時知會香港

翻查資料，保安局曾於2018年向北區區議會指，根據「天災應變計劃」，深圳當局同意在深圳水庫排洪前先行知會香港，在可能的情況下，在決定排洪前3小時知會香港，即使事出突然，也會盡早通知。深圳當局會通知香港警務處的邊境聯絡主任，警方接獲通知後，會立即把訊息轉達至相關部門，包括元朗及北區民政事務處、渠務署、 消防處、水務署、天文台及政府新聞處等，以採取相應措施。

港府於2018年8月30日凌晨2時37分發稿公布深圳水圳於凌晨2時30分排洪，即排洪後7分鐘才發出。保安局當時指，警方邊境聯絡主任於當日凌晨1時33分接獲深圳當局通知，即在排洪前57分鐘通知。