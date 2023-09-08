黑雨｜香港政府早16分鐘公布深圳排洪　過去13次排洪通報僅2次早一小時通知

【15:58更新】新增保安局長鄧炳強回應
港府昨晚（7日）11 時 44 分發出新聞稿，公佈深圳水庫將於16分鐘後排洪，新界或有水浸，被質疑居民難以走避。保安局2018年曾指，按「天災應變計劃」，深圳當局同意在可能情況下，在決定排洪前3小時知會香港，即使事出突然亦會盡早通知。翻查資料，深圳水庫自1997年以來共有13次排洪，其中5次港府在排洪後才通知，8次預早通知中，6次通知期少於半小時，僅兩次通知期逾1小時。
回歸以來港府共13次發稿通報深圳排洪
翻查紀錄，香港特區成立以來，港府共13次發出新聞稿通報深圳水庫排洪，通知新界地區可能有水浸情況。最新一次為昨晚11時44分，通知深圳水庫將於今日（8日）零時零分排洪，通知時間為16分鐘。13次通報中，有5次於排洪後才發出，其中2018年及2014年公眾在排洪後分別7分鐘和50分鐘才得知消息，而2000年港府更於排洪後3小時26分，才發出新聞稿通知，為延誤最長的一次。
港府就排洪通知的時間參差，在8次預早通知中，6次通知期少於半小時，例如2017年提前29分鐘通知，2008年則可提前68分鐘通知，而在1999年，港府曾在排洪前2小時25分向公眾通報事件。而在2001年6月27日，港府原於當天下午3時42分宣布深圳當局將於下午4時30分排洪，提前48分鐘通知，但同日4時03分再度發稿，宣布深圳當局提早於下午4時排洪，由預告變成事後通知。
資料：深圳當局同意決定排洪前3小時知會香港
翻查資料，保安局曾於2018年向北區區議會指，根據「天災應變計劃」，深圳當局同意在深圳水庫排洪前先行知會香港，在可能的情況下，在決定排洪前3小時知會香港，即使事出突然，也會盡早通知。深圳當局會通知香港警務處的邊境聯絡主任，警方接獲通知後，會立即把訊息轉達至相關部門，包括元朗及北區民政事務處、渠務署、 消防處、水務署、天文台及政府新聞處等，以採取相應措施。
港府於2018年8月30日凌晨2時37分發稿公布深圳水圳於凌晨2時30分排洪，即排洪後7分鐘才發出。保安局當時指，警方邊境聯絡主任於當日凌晨1時33分接獲深圳當局通知，即在排洪前57分鐘通知。
北區區議會主席：需檢討通報機制有否改善空間
北區區議會主席羅庭德向《am730》表示，昨晚的排洪通知來得很急，只有16分鐘時間，兩地通報的機制需要檢討，有否改善的空間。但他批評，港府未有做好暴雨期間的指揮工作，舉例北區和各區多條道路水浸，但港府未能派員在現場指揮交通和作出指示，「（警方）指揮交通，叫人前面水浸唔好去，已可以減少死車」。他又指，早晚很多居民滯留粉嶺港鐵站，但不清楚可以到社區會當暫避，「派人去撈一撈，指一指（居民）去社區會堂，唔使企喺度」。他質疑，港府缺乏憂患意識，昨晚未能做好應變和動員，並指北區很多村屋因水浸浸壞和斷電，港府應考慮作恩恤補償。
鄧炳強：警方在排洪前45分鐘接獲深圳通知
保安局長鄧炳強今日在聯合記者會上指，警務處於排洪前45分鐘收到深圳當局通知，隨即通知不同部門，而北區民政署亦派專車到受影響的6條鄉村安排村民撤離，或安排庇護處，但有關村民決定不離開，而有關地方亦沒有嚴重水浸。
1997年後深圳水庫排洪情況
排洪日期／港府新聞公布時間／排洪時間／提前通知時間
2023年9月7日／晚上11時44分／凌晨0時／16分鐘
2018年8月30日／凌晨2時37分／凌晨2時30分／-7分鐘
2017年7月18日／晚上8時31分／晚上9時／29分鐘
2014年5月11日／晚上8時50分／晚上8時／-50分鐘
2008年6月13日／下午5時52分／晚上7時30分／68分鐘
2005年8月20日／下午1時04分／下午1時／-4分鐘
2003年6月14日／下午12時46分／下午1時／14分鐘
2003年6月11日／上午5時26分／上午5時30分／4分鐘
2001年6月27日*／下午4時03分／下午4時／-3分鐘
2000年4月14日／上午11時26分／早上8時／-206分鐘
1999年9月16日／下午12時10分／下午12時30分／20分鐘
1999年8月23日／上午9時50分／下午12時15分／145分鐘
1998年5月24日／上午11時27分／上午11時30分／3分鐘
*原於下午3時42分宣佈下午4時30分排洪
資料來源︰政府新聞處