黑面琵鷺全球數量增港反減少　觀鳥會憂北都發展後情況惡化

全球黑面琵鷺數量上升，但橫跨香港及深圳境內的后海灣數量不升反跌，香港觀鳥會擔心日後北部都會區發展，會進一步影響生態環境。

台灣繼續為主要棲息地

香港觀鳥會今日公布《黑面琵鷺全球同步普查2023》的結果，本年度全球黑面琵鷺在全球數目升達6,603隻，為歷年新高，較去年上升7.2%，即增加441隻。本年度普查覆蓋全球約130個地點，台灣繼續是最主要棲息地，約佔全球64%、即4,228隻黑臉琵鷺度冬，按年升幅為10.6%；中國內地錄得1,307隻度冬的黑臉琵鷺，約佔全球總數兩成，按年升幅為15.1%；南韓錄得54隻度冬黑面琵鷺，較去年增加17隻，按年增幅為45.9%。

日本 度冬黑臉琵鷺 數量下跌

反之，日本度冬黑臉琵鷺的數量則錄得下降，數量為610隻，減少73隻，下跌10.7%；而橫跨香港及深圳境內的后海灣只錄得299隻，較去年減少70隻，下降19%；與2021年相比，亦下降了11%，是過去10年第二低，只比2013年錄252隻增47隻。后海灣自2010年錄得歷屆普查最多的462隻黑臉琵鷺後，未見突破，自2016年起一直維持於300多隻的水平，今年更跌穿300隻。