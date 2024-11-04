點玄灰蝶首現鳳園 棒紋喙蝶13年後再現香江

棒紋喙蝶再次在香港出現！環保協進會鳳園蝴蝶保育區的普查員8月在元朗發現了棒紋喙蝶(Libythea myrrha)的產卵紀錄，相隔13年再次出現，為本港的第二個紀錄。另外，鳳園於10月首次發現點玄灰蝶。環保協進會行政總監邱榮光指，鳳園未來將在香港不同地方認證建立蝴蝶園，以擴大蝴蝶的生境，讓香港成為一個高生物多樣性的「蝴蝶城市」。

鳳園普查員於8月20日在元朗雷公田發現了棒紋喙蝶的產卵紀錄，該種類於2011年7月首次在香港濕地公園發現，13年後再次出現，為本港的第二個紀錄。該蝴蝶屬於偏熱帶低海拔物種，屬於中型喙蝶(個體展翅介乎30至45毫米)，前翅的頂角突出成鉤狀，下唇鬚特長，形似鳥喙。主要分布地包括雲南、海南、廣西、廣東及南亞至東南亞地區。