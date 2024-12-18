鼓勵生育｜3.2萬人獲發初生嬰兒獎勵金 涉款6.4億

政務司副司長卓永興說，去年施政報告公布，向合資格的父母，就每名初生嬰兒給予2萬元現金獎勵，計劃為期3年。由去年10月25日起至今年11月底，政府接獲超過32800宗合資格申請，並已向約32100名申請人發放獎勵金，總發放金額約為6.4億元，政府計劃於獎勵金推出兩年後作檢討。

3千家庭輪候公屋減1年 170宗已上樓

卓永興書面回覆立法會議員質詢時說，房委會在今年居屋落實「家有初生優先選樓計劃」，在收到的大約10萬6000份申請表中，約5萬份屬家庭申請者。當中屬於「家有初生優先選樓計劃」有約3000份。 在公屋編配方面，房委會已於今年4月1日起實施「家有初生優先配屋計劃」，截至11月底，已有約3000宗公屋申請在計劃下獲縮減一年輪候時間，當中約170宗已成功獲安排入住公屋。