鼓勵自我管理健康減入院需要 港大社區藥房助病人教學生

港大上月設立全港首個大學教學社區藥房，向病人提供社區藥房服務和推廣新科研的同時，讓港大醫學院藥理及藥劑學系的學生從真實病人和不同醫護人員的合作中學習。港大指，社區藥房會向公眾開放，吸取營運經驗後亦會向坊間藥房分享，強調並非「為服務而服務」，亦不是要從醫生「拎走」病人。 政府《施政報告》提出2026年推出社區藥房，提供基層醫療藥物和為院舍院友提供藥物管理服務。港大醫學院藥理及藥劑學系3星期前在瑪麗醫院對面的沙宣道教學樓，成立全港首個大學教學社區藥房，為公眾提供配藥服務及免費藥物諮詢的同時，讓該學系的學生接觸真實藥物和藥物使用者。

營運目的非賺錢 港大醫學院藥理及藥劑學系教授(藥劑學)黃志基表示，以往教學主要用模擬藥物或空盒教配藥，其後認為有真實的藥房、藥物和使用者會較好。他強調，港大社區藥房目的並非賺錢，「並唔係嚟同人哋爭生意」，而是透過服務病人教育學生和進行科研，之後也會整合經驗撰文與其他藥房分享。 黃志基又指出，英美等全球各地都鼓勵市民，就傷風感冒、皮膚敏感等「小病小痛」作自我管理，強調社區藥房藥劑師只是從旁協助、賦權給病人選擇，並非從醫生「拎走」病人。他舉例稱，長期病患者同時服用十種藥物情況常見，而不少病人入院的主因是服藥情況欠佳，當藥劑師運用專業知識幫助病人，可減低疾病對其影響和入院需要。

有份籌辦港大社區藥房的藥劑師胡心怡重申，藥劑師並不是取走醫生職責，但接受病人諮詢時會提供生活建議、教病人自我管理等，如果用藥情況良好可令他們毋須求醫。她又說，社區藥房規模較細，所以向藥廠訂藥的議價空間較小，但亦有病人能透過較相宜的價錢買公立醫院自費藥物。

使用者感放心可靠 港大社區藥房同時設有網上諮詢，使用者杜女士稱最初是從網上為中風母親查詢服食藥物和補健品注意事項，及後更親身到場讓藥劑師透過其醫健通了解用藥情況，形容解答很專業，「對於冇乜藥品常識的人，覺得放心和可靠。」

以自負盈虧、非牟利形式運作的港大社區藥房，現時周一至五向公眾開放，每日會有兩名註冊藥劑師駐守，亦會有學生到此實習或兼職，運作約3星期已提供過心臟科、內分泌及糖尿科、精神科、皮膚科等配藥服務和用藥諮詢。