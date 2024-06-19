鼻胃喉插錯支氣管 伊院六旬翁情况危殆

伊利沙伯醫院發生醫療事故。伊利沙伯醫院發言人今日(19日)公布一宗醫療風險警示事件，指該院醫護人員為骨科病房一名需要接駁鼻胃喉餵食的61歲男病人，置換新的鼻胃喉時，未有置入正確位置，其後病人情況轉差後，發現事件。病人現時在深切治療部留醫，情況危殆。院方對事件十分難過，已約見病人家屬詳細解釋事件及致歉，並致以深切慰問。院方會繼續與家屬保持密切溝通，提供一切可行協助。
發言人指，初步檢視後發現，護士在上周日(16日)中午按照既定安排，為病人置換新的鼻胃喉；同日晚上另一名護士認為需重置喉管，並按既定程序抽取樣本作酸鹼測試及以聽診確認喉管位置，並開始恢復輸注營養奶，再為病人安排進行X光檢查。
然而，病人在昨晨(18日)情況突然轉差，醫生隨即為病人急救及安排支氣管鏡檢查，並在病人左支氣管內發現鼻胃喉。醫生立即將喉管取出，並將病人轉往加護病房密切監察情況；病人現時在深切治療部留醫，情況危殆，醫療團隊會繼續密切監察病人的臨床情況及提供適切治療。
8星期內提交報告
發言人續指，院方非常關注事件，已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處通報。院方會成立根源分析委員會，就事件成因展開調查。委員會將於8星期內提交報告及提出改善建議。