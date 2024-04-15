齊心協力共同做好愛國主義教育

十四屆全國人大常委會第六次會議表決通過《中華人民共和國愛國主義教育法》，自今年1月1日起施行，首次對愛國主義教育提出法律規範，列明對不同群體有針對性規定，包括港澳台人士及海外僑胞，要特別加強傳統文化的認同，自覺維護國家統一和民族團結。 筆者認為：愛國主義是全世界普有，包含了愛國情緒、愛國情意及愛國熱忱，對祖國的熱愛、崇拜、尊敬及嚮往，並能與其他國民團結一致為祖國具強烈自豪感而產生共鳴。除從自身個人愛己，愛家，愛群，愛港，愛族，廣及並最終達致愛國！並從家庭，港區建立，以家庭教育為基礎，連同學校教育及社會教育全面結合推廣及深化。

值得注意的是，愛國主義教育法並未納入《基本法》附件三，不會以全國性法律的形式在香港實施，但已明確了香港推進愛國主義教育的主要內容和目標，亦讓特區政府可以通盤考慮實際情況，結合社會各界力量，提升市民的愛國意識和情懷。 愛國主義教育內容豐富，方式多元多樣，是一個開放包容的概念。正如愛國主義教育法第9條指出：「愛國主義教育應該將弘揚愛國主義精神與擴大對外開放結合起來，堅持理性、包容和開放的態度，尊重各國的歷史特點和文化傳統，並借鑑吸收人類一切優秀文明成果」。香港社會中西文化薈萃，具有豐富的多元文化和國際交流的優勢。筆者認為在培養愛國情懷的同時，應該鼓勵市民保持開放的心態，與其他不同文明進行溝通和互鑑，取長補短，從而實現更好的社會發展，並以理性建立文化自信和制度自信，講好中國故事、香港故事。

與社會各界互動推動愛國主義教育 推動愛國主義教育需要持之以恆。行政長官在去年《施政報告》就提出多項措施，當中包括成立由政務司長領導的「愛國主義教育工作小組」和「弘揚中華文化辦公室」。筆者很榮幸獲委任為「愛國主義教育工作小組」組長，並十分期待與其他來自不同界別的成員合作，在不同層面為推進愛國主義教育建言獻策。 愛國主義教育既要政府大力推動，也需要社會各界積極配合參與。「愛國主義教育工作小組」成員除了政策局長，亦包括教育、地區事務、歷史文化、學術、媒體等界別的代表，未來工作將從學校教育、本地社區、歷史政經文化、傳媒宣傳等四個範疇着手推動。筆者相信，通過不同界別的良性互動，我們的工作將有助特區政府結合愛國主義教育、國家安全教育和中華文化教育，在學校層面和社區層面推廣，並善用不同媒體平台做好傳播工作。適逢今年是中華人民共和國成立七十五周年，小組的工作將更加重要和有意義。筆者希望能通過不同形式的教育活動，加強國家歷史文化和國情教育，進一步凝聚國家情感，提高香港人對國家的認同感和自豪感。