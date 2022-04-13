齊心抗疫｜40分鐘完成 準確度「金標準」 理大成功研發便攜式新冠病毒檢測儀

理大研發出便攜式新冠病毒檢測儀(圖2)，採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本後，樣本不須送回實驗室化驗，可即場作病毒核酸測試，確認陽性樣本只需25分鐘，整個過程最快只需40分鐘完成，準確度達百分之百。

理大跨學科研究團隊2020年獲醫療衛生研究基金撥款逾270萬元開展研究。團隊成用反轉錄恆溫環狀擴增法(RT-LAMP)及金納米粒子(作為核酸擴增顯示劑)，成功進行精準的新冠病毒檢測；臨床樣本測試結果與政府視為「金標準」的反轉錄聚合酶連鎖反應(RT-PCR)標準完全吻合。理大生物醫學工程學系副系主任李銘鴻(圖1右)指，檢測儀可同時檢測4個樣本。整個檢測約40分鐘完成，檢測結果可憑肉眼辨識，即試劑出現紅色沉澱物便是陽性，病毒量低至CT值40都測試到。檢測儀重量約2公斤內，充電後可持續用7小時，沒有場地侷限，可用於檢測人類及環境樣本，亦能檢測不同的病毒和細菌，檢測成本亦相對現時核酸檢測低。檢測儀尚要處理後續研究工作，料3至4個月內完成。

團隊盼研究成果及技術在社區普及應用，如檢疫隔離設施、安老院舍、診所和口岸。理大醫療科技及資訊學系系主任葉社平(圖1左)補充指，檢測時標本和試劑的分量須十分準確，採樣者要有精準的技術，現階段而言，建議由專業人士進行。