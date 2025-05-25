齊惜福與五豐行合辦社區商店開幕 實惠價供應基本糧油食品 料每月惠5,000戶家庭

「齊惜福」創辦人梁唐青儀表示，公益商店着重公益，而非盈利，居民除了可買到「平到你笑」的健康食品外，亦能共享部分營運紅利，並強調「唔賺都有得分」，期待日後在此舉辦「分紅」儀式。她又透露，未來會在啟德「啟福居」設分店。

五豐行與齊惜福慈善機構今日(25日)，於荃灣荃福居社區廣場舉行五豐行與齊惜福合作簽約儀式暨「齊豐收」公益社區商店開幕啟動禮。齊豐收公益商店由即日起，以實惠價供應五豐行優質食品，如售價39.9元的5kg五豐牌特級茉莉香米、13.9元的15隻雞蛋等。

何永賢開幕禮後「掃貨」

房屋局局長何永賢亦在開幕儀式中表示，各區過渡性房屋項目均引進了不同設施，而在「荃福居」引入社區商店，將令整個地區受惠，尤其是基層市民需要以低廉的價錢，購買更優質的食品。

另外，何永賢在開幕禮結束後趁機「掃貨」更不時讚「好抵」。她最終買了一盒雞蛋、一隻鹽焗雞和一包黃酒煮雞湯包，合共盛惠91.9元