齊支持環保　共建綠色未來　認購中電可再生能源證書

近來不時會看到多個國家或地區出現特大暴雨，造成洪水圍城，水浸、道路和山體崩塌等；全球各地均錄得持續高溫，異常氣候現象頻現。香港亦受持續高溫多雨影響，炎熱天氣讓人倍感難受。為了下一代著想，我們就從現在開始實踐可持續發展和保育環境！

保護環境從小起 實踐低碳生活

不想下一代在冰川溶化海平面上升和持續高溫的環境中生活，我們便要推動大家保護環境，特別要教育小朋友，讓他們從小注重環保，減少碳排放以紓緩對環境氣候和生態造成的破壞。

大家可從衣食住行各方面著手，以實踐低碳生活。如減少無謂採購、節約用水用電、選用高能源效益的電器、選購在當地生產、簡約包裝的產品或食物、盡量回收循環再造、環保出行、避免鋪張浪費等，以行動紓緩氣候變化的影響。

應用可再生能源 珍惜資源 保護地球

隨著各界近年越來越關注環保，於日常生活中已有不少可再生能源的應用項目，如在公營機構、村屋、學校和工廈等的天台裝設太陽能發電設施；於運動場、體育館及學校等安裝太陽能熱水系統。此外，於將軍澳及佐敦谷垃圾填埋場，則有用沼氣作現場發電用途等。