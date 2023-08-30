齊支持環保　共建綠色未來　認購中電可再生能源證書

近來不時會看到多個國家或地區出現特大暴雨，造成洪水圍城，水浸、道路和山體崩塌等；全球各地均錄得持續高溫，異常氣候現象頻現。香港亦受持續高溫多雨影響，炎熱天氣讓人倍感難受。為了下一代著想，我們就從現在開始實踐可持續發展和保育環境！
保護環境從小起 實踐低碳生活
不想下一代在冰川溶化海平面上升和持續高溫的環境中生活，我們便要推動大家保護環境，特別要教育小朋友，讓他們從小注重環保，減少碳排放以紓緩對環境氣候和生態造成的破壞。
大家可從衣食住行各方面著手，以實踐低碳生活。如減少無謂採購、節約用水用電、選用高能源效益的電器、選購在當地生產、簡約包裝的產品或食物、盡量回收循環再造、環保出行、避免鋪張浪費等，以行動紓緩氣候變化的影響。
應用可再生能源 珍惜資源 保護地球
隨著各界近年越來越關注環保，於日常生活中已有不少可再生能源的應用項目，如在公營機構、村屋、學校和工廈等的天台裝設太陽能發電設施；於運動場、體育館及學校等安裝太陽能熱水系統。此外，於將軍澳及佐敦谷垃圾填埋場，則有用沼氣作現場發電用途等。
認購中電可再生能源證書 支持本地可再生能源
中電亦是其中一家本地可再生能源生產商，致力向市民提供潔淨能源。所有中電的住宅客戶（電力賬戶持有人）均可以認購「中電可再生能源證書」，證書上標示的每一度電，均代表由中電生產或購入，由太陽能和堆填區沼氣項目所產生的環境權益，攜手支持本地可再生能源的發展。
當客戶完成認購程序後，中電將發出一張電子證書，並列明註冊客戶名稱、所購買的再生能源電量、購買該證書而減少的二氧化碳排放、是次計算中採用的二氧化碳排放強度年份、發出日期和證書的獨立編號。
立即行動 簡單步驟輕鬆認購證書
中電住宅客戶可透過以下渠道，只需完成簡單步驟，便可認購中電「可再生能源證書」：
「度度賞」eShop認購：https://e.clp.com.hk/rec2023_domeo
下載認購表格：https://e.clp.com.hk/REC2023_form
只需低至港幣$50*(100度可再生能源電量)，即可購入中電「可再生能源證書」乙張！
*購買「可再生能源證書」(住宅客戶)的可再生能源電力價錢，以購買當日於中電網站公佈的價格或不時公佈的價格為準，現時每度電為港幣$0.5，最低需認購100度可再生能源電量。
現在就開始坐言起行，減少碳足印，支持可再生能源，為我們的下一代守護好地球。