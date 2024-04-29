齊減廢愛地球 推動可持續發展 實踐乾淨紙包回收 體現紙包循環經濟

溫室效應導致極端天氣，加上地球資源不斷被消耗，人們的日常生活已逐漸受影響，環保減廢已不容忽視。 維他奶一直關注環保，堅持實踐「生產適當的產品」和「採用適當的生產方法」兩大可持續發展方向，為大眾提供以植物為本的產品之餘，並致力減低對環境所留下的足跡。當中值得一提的項目，便是維他奶自2019年起，推出全港首個「乾淨紙包回收計劃」，向學生及公眾推動飲品紙包盒乾淨回收及再造，以減低堆填區的壓力，同時可體現紙包盒循環經濟。

「循環經濟」是將過去「開採、製造、使用、丟棄」的傳統線性模式，轉變成可持續發展的閉環系統，主張不浪費、可重用，讓原材料得以回收再生，從而減少廢物污染，對環境更友善。此外，也可藉宣傳教育，培養消費者養成產品回收重用、減少損耗資源的概念和習慣。 回收再造 賦予紙包盒第二生命 產品回收再造是循環經濟的重要一環。經過政府和各界十多年來的努力，三色桶(藍廢紙、黃鋁罐、啡膠樽)為市民認識，用回收物料製成的再生製品亦日益普遍。以飲品紙包盒為例，回收後透過不同的程序，便可成為再生原料，可製作紙板、傢俬、杯墊、文具和家居用紙等日用品。不過要謹記，飲品紙包盒由六層物料製成，當中包含74%紙板、22%塑膠及4%鋁箔，故不可放入廢紙桶與一般廢紙進行回收。然而只要清洗乾淨，便可放入紙包盒專用回收桶；經回收處理後，紙包盒便可以用另一種形態循環再用。