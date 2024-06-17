齊齊實試瞓高鐵 ! 港往返京滬動臥「夕發朝至」 林世雄稱若有需求研加班次

高鐵香港段分別來往北京和上海的「夕發朝至」通宵臥鋪列車，兩個方向共4班首航列車昨均順利抵達目的地，本報記者亦率先乘搭往北京的動臥列車，體驗約12.5小時的車程(見A2)。同為座上客之一的運輸及物流局長林世雄在北京表示，凌晨睡覺期間雖然「醒咗一下」，但在高鐵的體驗都很不錯，他並會向港鐵反映充電設施不足等問題；又表示會視乎需求爭取更多班次。有專誠從海外回港乘搭首航的乘客表示，理解四人房空間有限難以同時進餐，然而只有一個腳踏供爬上上層卧鋪，對長者確實有些不便。攝影：陳奕釗

首班從香港開往北京西站的高鐵動臥列車，周六傍晚6時24分準時由香港西九龍站開出，12個半小時後到達終點。隨行的林世雄在開車後到餐卡，與立法會交通事務委員會主席陳恒鑌和港鐵代表共晉晚餐，他試食車上最貴飯盒之一、售68元人民幣的杏鮑菇燒牛肉飯後，大讚牛肉飯有牛肉味和夠熱、有很多配菜，讚賞食物質素可靠、超出他期望。 林世雄在車上又指，睡覺是動臥列車的體驗之一，「瞓就一定會瞓。」最終他前晚11時許睡覺、早上5時半起床。他落車後表示，睡覺期間曾經「醒咗一下」，但整體體驗不錯，晚上也睡得舒服，並指會向港鐵和國鐵集團反映列車上充電和梳洗設備不足的問題。陳恒鑌就表示在車上睡到天光，感覺很舒適；隨行的旅遊界立法會議員姚柏良認為，本港開往北京的動臥列車出發時間可以微調，「夜少少出發，可以等啲人放工都坐到。」



乘客：躺着休息 較飛機安全 往北京動臥列車首航不乏旅行團，團員之一陳先生表示，一周前獲悉有旅行團能夠乘搭首航班次後，隨即從加拿大多倫多回港報名。他認為車廂整體環境不錯，但只有一個爬上上鋪的腳踏，對長者而言確有些不便，並表示房內的細枱無法容納4人同時用餐，只好要其中一人到走廊食飯，不過他理解因空間有限，情況實在難以避免且可接受。另一乘客董先生亦稱車廂比想像中清潔，又指可以躺着休息，較飛機安全，加上列車價格比飛機更便宜，可以接受。旅遊促進會總幹事崔定邦亦是首班赴京動臥列車座上客，他指動臥列車相關旅遊產品大受歡迎，「幾十個位半分鐘就搶晒」，相信班次會隨需求上升而增加。 張欣宇：京滬上班族可周末來港「快閃」遊 立法會鐵路事宜小組委員會主席、香港新方向張欣宇就選擇試搭往上海的首班動臥列車，他認為選乘動臥列車不但可節省日間時間，還免除額外酒店住宿費用，相信模式具有相當大的競爭優勢，豐富出行選擇和時間安排。他又說，上海和北京的上班族完全可利用周末來港「快閃」旅遊，過程有接近兩日完整的時間休閒消費且毋須額外申請年假，相信這個模式會帶來新市場。

