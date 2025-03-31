龍城美食潑水泰繽紛4.11至4.13舉行　增推大抽獎活動谷消費

有「小泰國」之稱的九龍城區今年續辦「龍城美食潑水泰繽紛」，一連三日的活動會有潑水活動、泰拳表演賽、泰國特色市集活動，讓遊人享受水花四濺的快樂。為刺激當區消費，主辦方新設消費大抽獎活動，大抽50萬獎品，以宣傳九龍城區內特色商舖、街頭飲食文化。
九龍城民政事務處及九龍城區議會於4月11日至13日，一連3日共同舉辦「18區日夜都繽紛@龍城美食潑水泰繽紛」，九龍城賈炳達道公園將有多項特色活動，包括泰國特色市集、電音表演、泰國按摩體驗等。另外，公園在4月12日會舉行泰拳表演賽，將有泰拳高手同台競技；而最知名的潑水體驗亦繼續在賈炳達道公園進行，公園同時亦會有大型泰國特色燈光裝置展覽，免費參觀。
除了體驗活動外，今年主辦方增設於4月1日至5月6日舉行「消費大抽獎活動」。消費大抽獎召集人鄭偉康指，活動期內參與商戶將向市民和遊客提供專享折扣優惠；在區內單筆消費滿港幣200元，並上載收據至活動網站後，便可參與大抽獎活動，有機會贏得足金三両、 周杰倫演唱會門票等。
泰國菜館老闆：潑水節地位如新年
參與抽獎活動的商戶、同心泰國菜館老闆娘方姐早在45年前從泰國來港生活，她在九龍城開設傳統泰國菜餐廳。她提到，往年的潑水節活動可帶動生意，可惜「生意好好，但只得一日」，故活動延長至三日，無疑有很大幫助。她又指，潑水節在泰國的地位如農曆新年，今年活動剛好是潑水節正日，相信不少同鄉都會來到九龍城區，且潑水體驗深受港人歡迎，故對活動人流有信心。