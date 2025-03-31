龍城美食潑水泰繽紛4.11至4.13舉行　增推大抽獎活動谷消費

有「小泰國」之稱的九龍城區今年續辦「龍城美食潑水泰繽紛」，一連三日的活動會有潑水活動、泰拳表演賽、泰國特色市集活動，讓遊人享受水花四濺的快樂。為刺激當區消費，主辦方新設消費大抽獎活動，大抽50萬獎品，以宣傳九龍城區內特色商舖、街頭飲食文化。

九龍城民政事務處及九龍城區議會於4月11日至13日，一連3日共同舉辦「18區日夜都繽紛@龍城美食潑水泰繽紛」，九龍城賈炳達道公園將有多項特色活動，包括泰國特色市集、電音表演、泰國按摩體驗等。另外，公園在4月12日會舉行泰拳表演賽，將有泰拳高手同台競技；而最知名的潑水體驗亦繼續在賈炳達道公園進行，公園同時亦會有大型泰國特色燈光裝置展覽，免費參觀。