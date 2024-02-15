龍年紅盤拗腰高收 保全升紀錄 恒指乾挾132點 短線提防美股回吐

港股龍年紅盤保全升紀錄！美股隔晚大挫逾5百點，恒生指數在甲辰龍年首個交易日低開167點，最多曾挫290點，及後拗腰向上並倒升，收市高收132點或0.8%，報15,879點，力保歷年5個龍年紅盤均報升的紀錄，市場憧憬「紅盤效應」再一次在龍年應驗。不過分析認為短線仍要提防美股回吐拖累港股，指昨天錄得升市要「揞住半邊嘴笑」，並不排除萬六關或續受阻。

美國上月通脹高於預期，令聯儲局減息機率再降溫，惟港股低開後仍有力倒升，國企股指數全日報5,386點，走高79點或1.5%；恒生科技指數收報3,197點，大升70點或2.3%。不過在內地仍休市、北水閂閘下，全日主板成交額只有570億元，為撇除半日市後，逾4個月來最低。不過，整體股份的下跌比例較上升稍多，下跌佔約52%。美團(3690)新春外賣訂單大增，昨股價表現藍籌最佳，全日大升5.6%，至71.1元；另外，碧桂園服務(6098)、翰森製藥(3692)及招商銀行(3968)均飆逾半成。相反，藥明系未止瀉，藥明康德(2359)及藥明生物(2269)分別大挫18.6%及9.2%，為表現最差藍籌。