龍年紅盤拗腰高收 保全升紀錄 恒指乾挾132點 短線提防美股回吐

港股龍年紅盤保全升紀錄！美股隔晚大挫逾5百點，恒生指數在甲辰龍年首個交易日低開167點，最多曾挫290點，及後拗腰向上並倒升，收市高收132點或0.8%，報15,879點，力保歷年5個龍年紅盤均報升的紀錄，市場憧憬「紅盤效應」再一次在龍年應驗。不過分析認為短線仍要提防美股回吐拖累港股，指昨天錄得升市要「揞住半邊嘴笑」，並不排除萬六關或續受阻。
美國上月通脹高於預期，令聯儲局減息機率再降溫，惟港股低開後仍有力倒升，國企股指數全日報5,386點，走高79點或1.5%；恒生科技指數收報3,197點，大升70點或2.3%。不過在內地仍休市、北水閂閘下，全日主板成交額只有570億元，為撇除半日市後，逾4個月來最低。不過，整體股份的下跌比例較上升稍多，下跌佔約52%。美團(3690)新春外賣訂單大增，昨股價表現藍籌最佳，全日大升5.6%，至71.1元；另外，碧桂園服務(6098)、翰森製藥(3692)及招商銀行(3968)均飆逾半成。相反，藥明系未止瀉，藥明康德(2359)及藥明生物(2269)分別大挫18.6%及9.2%，為表現最差藍籌。
歷年4次龍年均報升 應驗紅盤效應
按恒生指數公司統計數據，恒指自1969年11月推出以來，經歷5次龍年紅盤均高收，平均升1.5%；過去4次龍年的全年表現均錄正回報，平均漲13.5%，以1988年戊辰龍年增幅最亮麗，在紅盤走高0.8%後，全年亦大漲33.4%。另外，市場上一直有「紅盤效應」說法，意指紅盤表現可成為全年啟示，惟自1969年以來，農曆年首個交易日表現與全年表現方向一致的概率為54%。值得留意是，紅盤效應在過去10個農曆年失效8次，以過去3年為例，恒指皆錄紅盤高收，然而全年均告下跌；不過，龍年過去4次「紅盤效應」均應驗。
史美倫：港屢次在挑戰非議下創新高
財政司長陳茂波昨在港交所(388)開市儀式上再派定心丸，指對今年投資市場審慎樂觀，主要由於歐美利率已見頂，加上內地經濟穩中向好有利投資氣氛。另外，摩根士丹利前亞洲區主席羅奇(Stephen Roach)近日撰文指「香港已玩完」(Hong Kong is over)，港交所主席史美倫及行政總裁歐冠昇均指不同意有關言論。史美倫指過往數十年歷史證明，香港在面臨挑戰或非議下仍能依靠自身實力、精神和韌力捲土重來，甚至創新高，現時外圍不明朗因素並不影響香港國際金融中心地位、法治精神和市場公開優勢。歐冠昇則相信內地經濟發展好，香港會受惠，有信心香港長期維持國際金融中心地位。
iFAST Global Markets副總裁溫鋼城表示，內地嚴控沽空下，不排除短線出現平倉盤，大市從低位反彈合理，惟提防美股有調整壓力，而港股會「跟跌不跟升」，短線萬六關仍要關注。他又指，港股多個積累困局仍揮之不去，包括內地經濟、中美關係及內房債務等，整個龍年料在13,000至21,000點的區間波動。