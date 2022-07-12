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2022-07-12 13:24:30

龍運巴士獲批10年新專營權　龍運路線納入「九巴月票」

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龍運巴士獲批十年新專營權，其龍運路線將納入「九巴月票」。(資料圖片)

龍運巴士獲批十年新專營權，其龍運路線將納入「九巴月票」。(資料圖片)

龍運巴士今日(12日)宣布，政府已向龍運批出10新專營權，2023年5月1日起生效。在新一個10年專營權，九巴月票將涵蓋全部龍運路線，提供免費或車費折扣。

為期10年的新專營權，202351日起生效。龍運表示，過去兩年半以來，新冠疫情對龍運服務需求造成持續而顯著的打擊，儘管疫情反覆，營運前景並不明朗，龍運對香港前景充滿信心，繼續為乘客提供優質服務

在新一個10年專營權期間，龍運將聯同九巴推出新票價優惠，「九巴月票」的適用範圍將擴展至全部龍運營辦共53條路線。

九巴月票持有人可每日十程免費乘搭以下路線：

  • 16條對外線 (E31E32E32AE33E33PE36E36AE36PE36SE37E37CE41E42E42CE42PE43)
  • 6條通宵/夜間特別線 (N31N30N42N42AN42PN64)
  • 3條旅遊線 (R8R33R42)
  • 6條穿梭線 (S1S64S64CS64PS64XS65)

月票持有人可以二七折乘搭以下路線：

  • 13條機場及港珠澳口岸線 (A31A32A33A33XA34A36A37A38A41A41PA43A43PA47X)
  • 9條深宵機場及港珠澳口岸線 (NA31NA32NA33NA36NA37NA40NA41NA43NA37)

九巴月票有效期為30日，適用於全港逾450條九巴及龍運路線，乘客按上述安排乘搭龍運路線，將計算入每日任搭10程之次數內。

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