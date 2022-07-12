龍運巴士獲批10年新專營權　龍運路線納入「九巴月票」

龍運巴士今日(12日)宣布，政府已向龍運批出10年新專營權，2023年5月1日起生效。在新一個10年專營權，九巴月票將涵蓋全部龍運路線，提供免費或車費折扣。

為期10年的新專營權，將於2023年5月1日起生效。龍運表示，過去兩年半以來，新冠疫情對龍運服務需求造成持續而顯著的打擊，儘管疫情反覆，營運前景並不明朗，龍運對香港前景充滿信心，繼續為乘客提供優質服務。

在新一個10年專營權期間，龍運將聯同九巴推出新票價優惠，「九巴月票」的適用範圍將擴展至全部龍運營辦共53條路線。

九巴 月票 持有人可每日十程免費乘搭以下路線：

16條對外線 (E31 、 E32 、 E32A 、 E33 、 E33P 、 E36 、 E36A 、 E36P 、 E36S 、 E37 、 E37C 、 E41 、 E42 、 E42C 、 E42P 、 E43)

6條通宵 / 夜間特別線 (N31 、 N30 、 N42 、 N42A 、 N42P 、 N64) ；

3條旅遊線 (R8 、 R33 、 R42) ； 及

6條穿梭線 (S1 、 S64 、 S64C 、 S64P 、 S64X 、 S65) 。

月票持有人可以二七折乘搭以下路線：

13條機場及港珠澳口岸線 (A31 、 A32 、 A33 、 A33X 、 A34 、 A36 、 A37 、 A38 、 A41 、 A41P 、 A43 、 A43P 、 A47X) 及

9條深宵機場及港珠澳口岸線 (NA31 、 NA32 、 NA33 、 NA36 、 NA37 、 NA40 、 NA41 、 NA43 、 NA37) 。

九巴月票有效期為30日，適用於全港逾450條九巴及龍運路線，乘客按上述安排乘搭龍運路線，將計算入每日任搭10程之次數內。