「一帶一路」專員結束外訪 當局稱未來組織更多考察

「一帶一路」專員何力治聯同國家商務部台港澳司司長樊世杰率領的內地與香港經貿代表團，在5月16至22日訪問匈牙利及哈薩克斯坦，並回程取道新疆，考察當地參與「一帶一路」建設走出去的企業，訪問行程今日結束。 是次活動以落實國家主席習近平宣布支持高質量共建「一帶一路」八項行動中的「促進綠色發展」及「推動科技創新」為主題，推動香港與內地企業和香港專業服務共同開拓「一帶一路」市場，並發掘與相關「一帶一路」國家的合作機遇。

代表團的香港成員包括約30名來自本地商會、專業服務、企業，以及綠色發展和創科相關機構等的代表，涵蓋金融、建築工程、新能源和環保服務、法律、會計、運輸及物流，以及科技等行業。代表團分別在匈牙利和哈薩克斯坦與當地政府官員和商界代表交流，並考察多家綠色發展和創新科技企業。 代表團的香港成員與該兩個國家的商會、企業和工商組織合共交換8份合作備忘錄，涵蓋市場拓展、金融支付、初創企業生態圈、投資合作和物流等，以促進夥伴合作關係。

代表團周三抵達新疆，先後拜會當地官員，就香港與內地優勢互補共建「一帶一路」交換意見。代表團亦考察多家綠色發展、科技農產品及新能源企業，以及位於烏魯木齊的旅遊集散中心和中歐班列建設。在新疆期間，香港代表團成員與當地企業交換兩份關於智能化營運和綠色物料的合作備忘錄。 當局說，「一帶一路」辦公室在未來一年會繼續組織更多外訪團，包括聯同相關部門組織小規模考察團出訪「一帶一路」重點市場，並組織「一帶一路」國家在港企業到內地考察，進一步推廣香港的企業和專業服務優勢。